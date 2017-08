Díaz califica la ley del referéndum catalán de "disparate político y jurídico"

La reforma del sistema de financiación autonómica constituirá la principal prioridad del Gobierno andaluz de cara al próximo curso político. "No vamos a aguantar un tercer año de prórroga del sistema de financiación autonómica", aseguró hoy la presidenta de la Junta, Susana Díaz, quien insistió en que Andalucía "se está jugando los servicios públicos de una década". En un gesto inédito en esta legislatura, Díaz compareció ante los medios después la celebración del primer Consejo de Gobierno tras el parón veraniego, para anunciar que convocará a oposición y agentes sociales con el objetivo de "consensuar" una postura común sobre el modelo de financiación.

La jefa del Ejecutivo autonómico recordó que en la Conferencia de Presidentes del pasado mes de enero se acordó "por unanimidad" que la reforma del sistema estaría lista a finales de año. Sin embargo, este plazo difícilmente se cumplirá debido a que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera que un grupo de técnicos analizará a partir de septiembre las propuestas del grupo de expertos que ha estudiado la financiación autonómica. "Hubo consenso en la Conferencia de presidentes y un acuerdo unánime para que en 2017 se llegara a un acuerdo sobre el nuevo modelo y ahora, sin acuerdo y sin consenso, el ministro Montoro se inventa un grupo de técnicos para analizar al grupo de expertos", denunció Díaz, que calificó de "tomadura de pelo" la postura del titular de Hacienda.

La presidenta andaluza incidió en que el actual modelo de financiación autonómica "ha duplicado la brecha de la desigualdad" entre los territorios de España, desde un diferencial de 489 euros por habitante del año 2009 hasta los 818 euros del último ejercicio presupuestario cerrado.

Otro de los obstáculos a la reforma del sistema de financiación es el proceso soberanista catalán. Díaz fue concisa cuando fue interpelada sobre la leyes de desconexión presentadas por la Generalitat. "Me parece un disparate jurídico y político que evidentemente no voy a alimentar", sostuvo la jefa del Ejecutivo regional. "No tienen ningún sentido en el ámbito jurídico y son un engaño", apostilló.

Preguntada también por la posición que ha adoptado el secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, de ponerse del lado del Gobierno ante el desafío secesionista, Díaz indicó que, al igual que su partido, ella siempre ha defendido "estar al lado de España, de la Constitución y del Estado de Derecho". "Ésa ha sido mi posición, antes, ahora y siempre", sostuvo Díaz, que reiteró que desde su posición de presidenta de Andalucía, reivindicará "por encima de todo la igualdad de todos los territorios y de los ciudadanos "vivan donde vivan", además de la "unidad" de una España que, según ha dicho, "tiene presente y tiene futuro".

Sobre la posibilidad de que el PSOE presente una moción de censura contra el Gobierno de Rajoy, afirmó que no tiene información al respecto, aunque sí se pronunció sobre la cena secreta que han mantenido los líderes de Podemos, Pablo Iglesias, y de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras.

Díaz se refirió a Iglesias como "el señor del streaming" porque "decía al inicio de la legislatura en Andalucía que las reuniones tenían que retransmitirse por streaming". "Lo que me preocupa es la seguridad de los ciudadanos y la prestación de los servicios públicos en las mejores condiciones de calidad que garantice la igualdad de oportunidades. En eso estoy yo y cada uno que esté en lo que quiera y que lo haga donde quiera, aunque parece que no nos lo van a retransmitir por streaming", apuntó la presidenta de la Junta.