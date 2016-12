Susana Díaz gana su año más decisivo

El Gobierno de Susana Díaz ha sacado adelante su cuarto presupuesto en minoría. Fueron dos con sus socios de Izquierda Unida y ya son otros tantos con los aliados externos de Ciudadanos. La suerte del resto de las comunidades autónomas socialistas, donde sus presidentes se eligieron con el voto de Podemos, demuestra el acierto andaluz. Allí donde se habían apoyado en los morados, hoy tienen que buscar al PP. Es el caso de Javier Fernández en Asturias, donde sacará su presupuesto con el apoyo de los populares, y algo similar puede pasarle a Fernández-Vara en Extremadura y a Lambán en Aragón. Incluso en el País Vasco, la socialista Idoia Mendía, una de la del no es no, va a tener que considerar el voto del PP para sacar las cuentas del gobierno de coalición con el PNV.

Uno de los notables del PSOE -la aristocracia de la experiencia que es denostada por los populistas para desactivarla- explica que ésa es una de las virtudes de Susana Díaz a la hora de su carrera por la Secretaría General. Fue la única que pactó con Ciudadanos y aisló a Podemos, que era el socio estratégico del fallido Pedro Sánchez. El Gobierno de la Junta y la nueva estrategia del PSOE en el Congreso, donde ha comenzado a pactar con el PP, van por una senda paralela; en el momento que se les ha pasado la podemitis, los socialistas comienzan a vislubrar otro futuro. El miedo los tenía paralizados.

Susana Díaz ha ganado otro año de cierta tranquilidad, 2017, para decidir su futuro: si Ferraz o San Telmo, porque si escoge lo primero no podrá prorrogar por mucho tiempo el doble cargo. Este mismo notable asegura que es consciente de la magnitud del salto de Díaz. Andalucía tiene una población mayor que la de 60 países representados en Naciones Unidas, cuenta con una alianza de gobierno estable y con perspectivas de poder ganar unas elecciones autonómicas en 2018. Al otro lado del salto lo que le espera es la incertidumbre. Y lo que tiene en cuestión no es sólo su suerte personal, sino la del propio PSOE: en esta mudanza incierta los socialistas corren el riesgo de perder la Junta. ¿Qué serían, entonces?

La explosiva fermentación socialista se está calmando antes de lo calculado. A Pedro Sánchez le traicionan los suyos -hasta César Luena- y el dúo Odón Elorza y Zaida Cantera no es una alternativa. "No sé qué hará Pedro porque es imprevisible, pero si sé lo que están haciendo los suyos", ironizaba un secretario provincial de los socialistas. Aun así, habrá contienda, no grande, pero sí una última batalla. Susana Díaz está dispuesta a encabezar una mayoría que se vislumbra, pero que es insuficiente para sus planes. La presidenta siempre ha explicado que su PSOE es un proyecto de mayorías y no va a ir a unas primarias que se resuelvan por un 60% a 40%, por ejemplo, para que llegue malherida a unas elecciones donde el objetivo sea no bajar del listón de Pedro Sánchez. De su último resultado histórico, que alguien ha nominado de prehistórico.

¿A quién corresponde el primer esfuerzo? A Susana Díaz. Es ella la que debe demostrar su liderazgo si quiere ejercerlo, pero no sólo a ella. 2017 se le presenta propicio. La primera cita: el 14 de enero, el día del comité federal.