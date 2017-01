Susana Díaz evita hablar del PSOE: "Hoy he venido sólo a hablar de Andalucía".

La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha eludido comentar cualquier aspecto sobre su posible candidatura al liderazgo del PSOE o sobre la ya formalizada de Patxi López, pero ha agradecido el afecto que recibe de altos cargos, y así, ha dicho: "No hay nada más bonito que el cariño dentro de una organización". En una rueda de prensa organizada en el amplio pabellón de su comunidad en Fitur, en Madrid, ha evitado alimentar cualquier especulación acerca de si optará a la Secretaría General del partido, ahora vacante. "Hoy he venido sólo a hablar de Andalucía".

Tampoco ha ahondado mucho en respuestas a declaraciones previas del presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, quien ha subrayado que es "un cañón" que "suena a ganadora". "A Guillermo le quiero muchísimo", ha afirmado.

Igual que quiere "muchísimo" a dirigentes de referencia del socialismo como José Luis Rodríguez Zapatero o Alfredo Pérez Rubalcaba, incluso a Patxi López.

Y por ello, ha argumentado lo siguiente: "No hay nada más bonito que el cariño dentro de una organización", porque si los ciudadanos aprecian que entre los cargos "no se llevan bien", se preguntarán "cómo me tratarán a mí".

Así que ha abogado por la unidad en el Partido Socialista tras una etapa convulsa como la que ha provocado el debate interno entre la conveniencia o inoportunidad de la abstención a Mariano Rajoy como presidente.

El debate se cobró el puesto de Pedro Sánchez, y desde entonces, dirige el partido una gestora con Javier Fernández al mando.

Durante los últimos días, a raíz de la fijación de fechas de las primarias y del congreso (las primeras a finales de mayo y el segundo a mediados de junio), importantes dirigentes como Zapatero, que dejó entrever su preferencia por ella, o Vara han expresado su afinidad con la presidenta de la Junta de Andalucía.

El ex lehendakari y expresidente del Congreso, Patxi López, fue el primero en dar el paso y anunció el pasado domingo que aspiraba a ser secretario general del PSOE, lo que para algunos sectores cierra las puertas a Sánchez en el supuesto de que medite volver a presentarse a unas primarias.

Díaz no se ha pronunciado todavía, sobre lo que Vara ha explicado que al ser presidente de Andalucía, antes tiene que explicarse ante los andaluces si al final decide concurrir al proceso de elección del líder del PSOE.

En Fitur, la Feria de Turismo de Madrid, no ha despejado ninguna duda. "Hoy de mi partido no hablo; hoy hablo de Andalucía", ha respondido a las varias preguntas de la prensa sobre ello.

Pero ante una pregunta sobre un acto del próximo 27 en Alcalá de los Gazules (Cádiz), que ella clausurará tras las intervenciones de Alfredo Pérez Rubalcaba y Elena Valenciano, los exnúmeros 1 y 2 del PSOE antes de la llegada de Sánchez, la presidenta andaluza ha subrayado que se trata de un homenaje a veteranos militantes socialistas.

"No saquen punta -ha dicho a los medios-; tengo una buena relación con ellos. Y con Zapatero. Es que los quiero, y ellos a mí, pero ya está".