Susana Díaz denuncia la injerencia de Podemos y "un escrache" en primarias

Susana Díaz acusó este jueves a Podemos de intentar condicionar las elecciones primarias del PSOE, primero, con el anuncio de una moción de censura sobre el PP, a pesar de carecer de candidato, y para lo que solicitaban el apoyo socialista y después, con la convocatoria de una concentración en Madrid el día 20 de mayo, uno antes de las primarias, para darle eco a esta iniciativa que no se materializará en el Congreso hasta que los morados no sepan quién es el nuevo líder socialista. Si Susana Díaz o Pedro Sánchez, ya que las opciones de Patxi López son muy escasas. De "escrache" tildó Susana Díaz esta concentración en el debate que sostuvo ayer en la Cámara andaluza con la líder de Podemos en la comunidad, Teresa Rodríguez, a quien le recordó: "Con el PSOE no van a poder hacer lo que han hecho con IU". La formación tradicional de izquierdas terminó por integrarse en la lista electoral de Podemos en las últimas generales, y aun así no la suma no mejoró el resultado. Muchos susanistas sostienen que los podemitas tienen una campaña particular contra Susana Díaz, y que acciones como las del senador Carles Mulet, que rompió una fotografía de la presidenta en el Senado y después le llamó "gusana" no es un acto aislado, sino que forma parte de un estado de ánimo entre los morados. Mulet es senador de Compromís, uno de los partidos que va junto a Podemos, pero que también gobierna en Valencia con el socialista Ximo Puig.

De todos los candidato es Susana Díaz quien está recibiendo la mayor parte de las descalificaciones de algunos de sus compañeros. Los susanistas han colgado en la red un video protagonizada por una joven que, en un tono desenfadado, intenta desmontar la lectura que los sanchistas hicieron de la dimisión de éste. Pero el portavoz del PSC en El Masnou, Ernest Suñé, criticó el acento andaluz de la figurante. "Ya podían haber buscado una chica sin acento, es que así se les nota mucho", puso en la red este concejal del municipio barcelonés. Casi todos los días se genera algún tipo de polémica por los referidos a la presidenta andaluza. También ayer el portavoz del PSOE en Carracedelo, en León, cargó contra Zapatero y, por paralelismo, contra Susana Díaz. "Utilizar un tema tan sangrante como este de la minería para sacar unos cochinos votos para su amiga Susana le convierte en un sinvergüenza", sostuvo Luis Arias. La diputada socialista Rocío Frutos ha llegado a declarar que dejará las filas del PSOE si gana la presidenta andaluza.

Ahora es un concejal del PSC quien critica "el acento" de un video de los susanistas

La denuncia de Susana Díaz coincide con el intento de Pedro Sánchez de distanciarse de Podemos, el partido con quien intentó llegar a un acuerdo de investidura, que le votó en contra, pero de quien dijo que había que ir "codo con codo". El ex secretario general ha modificado algunos de los contenidos de su programa electoral, 'Por una nueva socialdemocracia', para separarse de ese partido. Se ha eliminado la frase donde abogaba "por desarrollar una unidad de acción" con otros partidos de izquierdas y donde se posicionaba por "cimentar una alianza de progreso" ahora se dice "comentar una alianza social y de progreso", más dirigido hacia los sindicatos que hacia otros partidos. Y es que Sánchez recibió críticas por un presunto seguidismo hacia Podemos, a la vez que Pablo Iglesias utilizaba figuras del socialismo español como Felipe González para incluirlos en su campaña del tramabús. No es el único cambio introducido. Pedro Sánchez también ha matizado su posición sobre Cataluña: si hasta ahora abogaba por nominarla como nación, lo que habría llevado a cambiar el artículo segundo de la Constitución, en la modificación la trata como una "nación cultural" integrada en la única nación soberana que es España.

Pedro Sánchez realizó la presentación de este programa junto a algunos de sus redactores, caso de José Félix Tezanos, Manuel Escuredo y Cristina Narbona. Sánchez reunió a unos 200 colaboradores en un acto en el que aseguró que él representaba "un proyecto reformista, no rupturista". El viaje inconcluso que Pedro Sánchez pretendió con Podemos fue una de las causas de su salida de la Ejecutiva, ya que ni terminaban de apoyarle ni el PSOE aceptaba que se negociase con un partido que pretendía el derecho a la autodeterminación de Cataluña.