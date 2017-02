Susana Díaz, kilómetro cero

Paseo de la Habana, Madrid, auditorio de la Fundación ONCE, con una capacidad de unas 3.000 personas. En este lugar, comienza esta mañana la carrera de Susana Díaz hacia la Secretaría General del PSOE, aunque de modo formal aún no haya presentado su candidatura. Los organizadores sostienen que "todo se sobrentiende". Y tanto. "Explícitamente, no dirá nada, pero el acto en sí mismo es un mensaje", señaló un dirigente andaluz cercano a la presidenta, que reconoce que quieren que "se vea el termómetro" del susanismo y que por eso se han preocupado "por llamar a toda la gente que pueda asistir".

Los seguidores del ex secretario general, Pedro Sánchez, y del ex lehendakari Patxi López se han apresurado desde el primer momento a cargar contra este acto porque parte del alcalde de Vigo, Abel Caballero, que es a su vez el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). La convocatoria, sin embargo, es a título personal, no parte de esa organización ni tampoco de la gestora socialista, y se ha invitado a todos aquellos alcaldes y concejales que, de un modo un otro, apoyarán a la presidenta andaluza.Algunos ediles que no han sido invitados, como los de Dos Hermanas, Valladolid y Jun, han hecho pública la falta de una llamada, aunque estos tres son los regidores más activos de la candidatura de Pedro Sánchez. "Si [Francisco] Toscano quiere ir a oír a Susana, nadie le va a poner problemas", dijo uno de los organizadores. El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, arremetió contra Caballero porque a su juicio ha hecho un "uso torticero, irresponsable e infantil" de la federeación que aglutina a los municipios.

Las críticas reflejan la alta tensión con la que el PSOE afronta estas elecciones primarias

Varios autobuses, unos 60, saldrán hoy desde Andalucía, así como desde Valencia y de Castilla-La Mancha. Los organizadores esperan cargos locales y provinciales de todas las comunidades, incluida Cataluña, aunque los de las principales ciudades de ésta última no participarán. Tampoco van los de Segovia y de Valladolid. Sí se espera a los de Sevilla, Córdoba, Jerez, Huelva, Granada, Soria, Vigo, Móstoles y Aranjuez. En realidad, lo que comienza a dirimirse ya es la toma de partido efectiva de los cargos y militantes socialistas por los tres posibles candidatos que se presentarán a las elecciones primarias. El acto de hoy se pagará a escote entre los asistentes, así como el contrato de los autobuses.

Las críticas de los pedristas, y en especial de la diputada Zaida Cantero, ya afiliada al PSOE, obedecen al clima de alta tensión con el que el partido va a afrontar este proceso que posiblementeconcluya el 28 de mayo. Al congreso, que se celebrará el 17 y 18 de junio, ya irá un secretario general elegido en las urnas, aunque el cónclave tiene su importancia porque se verá de qué manera el PSOE cierra heridas e incluye a los perdedores de la elección. Se da por hecho que los leales a Patxi López se sumarán a la mayoría, siempre que el dirigente vasco se presente finalmente y sea uno de los perdedores. En los últimos días, algunos pedristas han llamado a los seguidores de López para retirar su candidatura y unirse a la de Sánchez, ya que el ex lehendakari es quien menos opciones tiene.

Caballero explicó ayer que ya hace dos años le propuso a Susana Díaz que presentase su candidatura. En su opinión, es ella quien está mejor situada para afrontar las elecciones generales, ya que ha ganado unos comicios en Andalucía. Efectivamente, tanto Pedro Sánchez como Patxi López no son ganadores, ninguno de ellos venció en su ámbito y los datos son particularmente malos en el caso del País Vasco.