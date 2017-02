Susana Díaz: "Habrá momento de hablar del PSOE y no duden de que hablaré"

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha afirmado este domingo sobre las primarias del PSOE que ya "habrá momento de hablar de quién", y ha añadido: "no tengan duda de que hablaré", pero ahora hay que "tener respeto" a la celebración del Día de Andalucía.

Por "respeto a mi tierra y a los ciudadanos de Andalucía no me voy a distraer en hablar ni de mí ni de nada que no sea de la celebración del Día Andalucía", ha afirmado Díaz en declaraciones a los periodistas en el Palau de la Generalitat, antes de asistir en Mislata (Valencia) a la celebración del Día de Andalucía.

"Sería feo que yo aprovechara para hablar de mí, no lo vería lógico", ha aseverado la dirigente socialista, quien ha destacado además que el PSOE está en pleno debate sobre cuestiones como las tratadas en la conferencia económica de ayer.

El president de la Generalitat y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha indicado que ya habrá tiempo de hablar sobre las primarias del partido, que aún no ha convocado el congreso, y cuando eso ocurra cada uno, "como decía Gramsci, la vida es tomar partido".