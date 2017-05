Susana Díaz: "Quien sale a pactar es que confía poco en ganar"

La presidenta andaluza y candidata a las primarias del PSOE, Susana Díaz, ha advertido este lunes de que "quien sale a pactar es que confía poco en ganar", y ha recalcado que ella nunca va a "justificar" las derrotas electorales desde la "aritmética".

"Yo salgo siempre a ganar porque salir a pactar no se corresponde con la historia de mi partido y quien sale con un plan B es que no confía en su plan A", ha sostenido después de que el ex secretario general del PSOE y candidato a las primarias, Pedro Sánchez, prometiera ayer dar el voto a los militantes para los posibles pactos poselectorales.

En una entrevista en Telecinco, Díaz ha asegurado además que nunca defenderá cosas distintas en función del "rincón de España" en el que se encuentre y, en referencia al debate de Cataluña, ha subrayado que no va a admitir, para "arañar votos", la modificación del artículo 2 de la Constitución porque el modelo territorial fue decidido "con claridad" en la Declaración de Granada.

Aunque ha apelado reiteradamente a la unidad del partido y el "respeto" hacia los candidatos a las primarias, ha lamentado que no todos tengan la "ambición de ganar" las elecciones en España y ha recalcado que a Pedro Sánchez no le "quitaron" de la Secretaría General, sino que su propuesta de convocar un congreso en veinte días fue derrotada.

Ha señalado que ella aspira a ser la secretaria general de todos los militantes -de quienes le voten en las primarias y quienes no lo hagan- porque está en contra de que se utilice "el odio y el rencor" en la sociedad y, mucho menos, en el PSOE, por lo que ha prometido que si gana incorporará "a todos" y se rodeará "de los mejores" sin mirar a quien han avalado.

Sobre el modelo de partido, ha apoyado que el PSOE debe profundizar en la participación de la militancia y regular las consultas directas haciéndolo compatible con el control de los órganos de los partidos para evitar que nadie ejerza "liderazgos cesaristas".

"Yo defiendo la participación de la militancia, pero no esconderse detrás de las consultas para no rendir cuentas", ha aclarado.