Susana Díaz da un primer aviso a Gómez de Celis

Ha sido un comentario de guante de sede, una suerte de aviso envuelto en un guante de ironía. "Seguro que Gómez de Celis está trabajando en la Autoridad de Puertos y no dedicado a los asuntos internos del partido". Así ha contestado Susana Díaz cuando se le ha preguntado, esta mañana en Brenes, por la entrevista que su director de la Agencia de Puertos de Andalucía, Alfonso Gómez de Celis, ha concedido a la cadena Cope como responsable de comunicación y estrategias de la campaña de Pedro Sánchez en las primarias. En esta entrevista, este director de la Junta ha sostenido que Díaz se presenta a las "primarias obligadas" por su posible salida de la Presidencia crearía un gran problema interno en el PSOE andaluz. "No creo", contestó la presidenta, no cree que estuviese en una radio cuando debía estar en la agencia. "Estará, como nosotros, en las cuestiones del gobierno", apuntó.

El asunto no es anecdótico, Alfonso Gómez de Celis fue uno de los primeros seguidores de Pedro Sánchez, antes de que éste se presentase a las primarias de hace tres años. Lo ha sido durante este tiempo, aunque el ex secretario general lo mantuvo apartado de su grupo de dirección, precisamente para no enemistarse más con Susana Díaz. Ahora, todo ha quedado al descubierto, Sánchez rompió del todo con Díaz y el ex secretario general ha metido a Gómez de Celis en su equipo, es el responsable de comunicación y de estrategias. Él cree que es una situación compatible, porque quiere que Susana Díaz siga siendo la presidenta de la Junta; es decir, que no se presente a las primarias. Y da una razón: su salida sería un "lío" en el PSOE andaluz.

En realidad, la presidenta andaluza y su director general se están intercambiando elegantes dardos. Si hay algo que molesta a Susana Díaz es que alguien, y más uno de los suyos, uno de sus subordinados, aliente la incertidumbre del relevo, tanto en la Junta como en la Secretaría General del PSOE andaluz. En otro contexto, Gómez de Celis no seguiría siendo un alto cargo del Gobierno de Díaz, pero tampoco están por convertirlo en un mártir de la causa de Sánchez. Todo es bastante evidente.

Alfonso Gómez de Celis contestó a Díaz con un tuit donde mostraba el despacho desde donde dio la entrevista y donde está trabajando: la sede de la Agencia de Puertos. Ambos políticos socialistas se conocen desde que entraron en Juventudes Socialistas; es más, fue Rodríguez de Celis quien la introdujo en la organización. Con motivo de la salida de Alfredo Sánchez Monteseirín de la Alcaldía de Sevilla, el presidente Griñán pensó en un momento en Celis como sucesor, pero encontró la posición en el entorno de Susana Díaz.