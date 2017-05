Susana Díaz recuerda que el PSOE andaluz es "el pulmón" del partido

Ya no hay primarias en el PSOE, al menos a nivel federal, pero el discurso de Susana Díaz todavía mantiene reminiscencias del lenguaje previo a la votación del 21 de mayo. Las tesis de la presidenta de la Junta siguen estando muy claras. Los socialistas tienen que ganar elecciones porque "el PSOE demuestra que es mucho PSOE" cuando vence en las urnas. Y además, el partido del puño y la rosa tiene en Andalucía gran parte de sus apoyos. Por eso, la federación andaluza, que ella lidera, es "el pulmón del PSOE de España".

Pero hay parte del discurso de Díaz que sí ha cambiado. "Ganó Pedro Sánchez, pero ganaron todos los socialistas", señaló la líder andaluza tras felicitar a su ya ex contrincante, a quien definió como el "secretario general de todos los socialistas". Tras una primera reacción algo áspera a la victoria de Sánchez, en pocos días se han calmado razonablemente los ánimos. A principios de la semana pasada el choque parecía inevitable de cara a la elección de delegados para el Comité Federal. Sin embargo, el PSOE andaluz dio libertad a las agrupaciones locales para pactar listas de integración con los pedristas. Este objetivo se ha logrado en todas las provincias excepto en Huelva, donde el domingo hubo una cierta polémica a la cual Juan Cornejo restó ayer importancia.

Se cumplirá el objetivo de los partidarios de Sánchez, que desde el principio aseguraron buscar la integración. El resultado se verá en el cónclave de junio, donde los delegados pedristas serán el algo más del 51% del total, por un 38% para los afines a Díaz y casi el 7% para los cercanos a Patxi López. La propia presidenta de la Junta agradeció ayer a los secretarios generales de las ocho provincias su "esfuerzo de generosidad" para impulsar las listas de integración en los congresillos del domingo.

Díaz hizo estas declaraciones en el Comité Director del PSOE andaluz, el máximo órgano entre congresos, que se reunió este lunes para convocar el decimotercer cónclave regional de los socialistas. El congreso andaluz se celebrará en Sevilla los días 28 y 29 de julio, pero el proceso comienza el 19 de junio, cuando se abre el plazo de presentación de precandidaturas. Los aspirantes tendrán hasta el 1 de julio para reunir 4.850 avales, unos 2.000 menos que los necesarios en las primarias que el PSOE-A celebró en 2013 y que encumbraron a Díaz tras no lograr el ex consejero Luis Planas alcanzar el mínimo de firmas que se pedían.

La situación, cuatro años después, es bien distinta. Sánchez logró 8.818 avales en el reciente proceso federal y pulverizó el registro el 21 de mayo con 12.500 votos. Con esos números, los pedristas están en disposición de armar una candidatura en Andalucía. Adriana Lastra, que forma parte del núcleo duro del secretario general socialista, aseguró la semana pasada que su jefe de filas "no interferirá" en los planes de Díaz y no presentará batalla en Andalucía. Sin embargo, miembros del equipo Sánchez aseguraron ayer que no han desechado la idea por completo. La ex ministra Bibiana Aído negó ayer que se vaya a postular como alternativa a Díaz, aunque considera un "honor" que piensen en ella para liderar una posible candidatura.

Pero habrá más frentes después del congreso regional del próximo julio. Tras el parón político de agosto se abren los procesos provinciales y en el equipo de la propia Díaz hay quien detecta demasiada efusividad en los críticos de algunos territorios. Es imposible negar que el PSOE sea un "partido vivo", como dijo ayer Díaz.