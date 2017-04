Susana Díaz : "Los socialistas no estamos para mirarnos el ombligo sino para dar respuesta a los ciudadanos"

La presidenta de la Junta de Andalucía y precandidata a la Secretaría General del PSOE, Susana Díaz, ha afirmado este sábado que los socialistas "no estamos para mirarnos el ombligo, estamos para dar respuesta a los ciudadanos que quieren volver a confiar en el PSOE".

Así se ha expresado Susana Díaz, en declaraciones a los periodistas durante una visita a la Casa Hogar Pedro Salvador de la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem) en Sevilla, donde se ha mostrado convencida de que el PSOE saldrá "fortalecido" del proceso de primarias que atraviesa.

Ha explicado que ella va a vivir estas primarias "en positivo" y que los socialistas "nos vamos a centrar en los problemas de los ciudadanos". "Le estoy pidiendo a todos los compañeros que lo vivan así, como una oportunidad de reencontrarnos con una mayoría social", ha agregado.

Y es que, como ha señalado la secretaria general del PSOE-A, "millones de ciudadanos nos miran y nos esperan, y quieren que hablemos de sus problemas, de cómo vamos a hacer frente de los desafíos que tenemos por delante y de cómo vamos a garantizar que vivan mejor".

"Los socialistas no estamos para mirarnos el ombligo, estamos para dar respuesta a los ciudadanos que quieren volver a confiar en el PSOE y a eso me voy a dedicar y es lo que le pido a mis compañeros que hagan", ha manifestado Susana Díaz.

De otro lado, y después de que el secretario del PSOE de La Rioja, César Luena, haya confirmado que votará a Patxi López en las primarias a la Secretaría General del partido, la candidata andaluza ha afirmado que respeta "todas las posiciones de todos los compañeros".

Podemos "no es de fiar"

La presidenta de la Junta considera que Podemos "no es de fiar", después de que cambiara por sorpresa su voto y sumara fuerzas con el PP para rechazar los presupuestos de Castilla-La Mancha, hecho por el que ha considerado que el secretario general de la formación morada, Pablo Iglesias, debe dar explicaciones.

"Iglesias tiene que explicar por qué ha votado con el PP para impedir que se reviertan los destrozos de María Dolores de Cospedal en Castilla- La Mancha", ha afirmado Díaz.

Para la presidenta andaluza, al cambiar el sentido de su voto para rechazar las cuentas, Podemos "demuestra una vez más que no es de fiar, que no están en las soluciones a los problemas de ciudadanos".

Así, ha criticado que tras llegar a un acuerdo para aprobar unos presupuestos que "son buenos para los ciudadanos de Castilla-La Mancha, que iban a recuperar derechos y eliminar todas esas dificultades y destrozos de Cospedal, Podemos ha preferido votar con el PP para hacer daño al gobierno socialista de mi compañero Emiliano García-Page aunque suponga hacerle daño a los ciudadanos, que verán como se impiden los avances que contemplaba el presupuesto".

"Podemos e Iglesias no son de fiar, representan una izquierda inútil, no están en las soluciones a los problemas de los ciudadanos, no les importa aliarse con la derecha aunque sea la derecha dura de Cospedal, con el daño que hizo en C-LM, con tal de hacer daño a los socialistas", ha abundado Susana Díaz.

Con todo, la jefa del Ejecutivo andaluz ha censurado que Podemos "no cumple ni siquiera su propia palabra, la que ellos dan, ni sus compromisos, es evidente que no son de fiar".