Susana Díaz confía su victoria a una alta participación en las primarias

La guerra de los avales transformó un filtro concebido para detener las candidaturas más aventureras en una primera vuelta de las elecciones internas del PSOE. Y esto no es una ocurrencia, un juego de nombres y poco más, no.Los equipos de Susana Díaz y de Pedro Sánchez han reorientado sus esfuerzos y sus estrategias territoriales con la información aportada durante la recogida de avales porque se trata de la mejor radiografía del estado de opinión del partido que nunca han tenido. Y también es una segunda vuelta, en su literalidad, porque el tercero en discordia, Patxi López, se quedará apeado, aunque formalmente no se retire: la huida de sus avalistas hacia el voto útil de Díaz y, sobre todo, de Sánchez es un hecho. Los interesados lo van diciendo, y algunos destacados dirigentes se lo han explicado al propio Patxi López.

Así, el equipo de dirección de Susana Díaz está convencido de que la presidenta ganará las elecciones del próximo domingo si amplía la base de lo que ya tiene en avales (60.231), mediante un aumento de la participación en aquellas comunidades donde sus seguidores gobiernan la comunidad y tienen en poder la dirección del partido, porque entienden que ellos no han sido muy ambiciosos en la recogida de firmas. Es decir, que el margen de apoyo a Díaz es aún grande, quedan muchos votantes proclives que no han sido avalistas en Extremadura, Castilla-La Mancha, Valencia y Asturias, donde los secretarios regionales son presidentes de comunidad. A ellos se les ha pedido un esfuerzo mayor durante estos días. El hecho de que Sánchez haya superado en algunas de estas comunidades a Susana Díaz, como en Asturias y Valencia, o se haya quedado muy cerca, como en Extremadura, se entiende que será como un acicate, ya que los líderes regionales quedarían muy tocados si pierden esta elección interna de cara a los congresos regionales. Dicho de otro modo, Fernández Vara, Ximo Puig y Javier Fernández tendrían un difícil futuro en su propia comunidad si alguien allí les gana estas primarias.

Los 'pedristas' buscan ganar en Extremadura y ampliar su base en Andalucía

Un caso aparte es el de Cataluña. Susana Díaz carece de apoyo sobre el territorio, más allá de la federación del Bajo Llobregat y del alcalde de Cornellá, Antonio Balmón. El equipo catalán de Díaz ha explicado que quiere doblar en votos el número de avales, de tal modo que desean situarse en los 2.000, una cifra pequeña, pero con la que pueden recortar la distancia con Pedro Sánchez.

La dirección de Susana Díaz entiende que es posible una participación que tenga un suelo del 75% al 80% y, a partir de ahí, subir en muchos lugares. Han avalado unos 123.000 militantes y habría, al menos, otros 25.000 más que irían el domingo a las urnas. Si esos nuevos electores, nuevos en el sentido de que no han sido avalistas, mantienen el mismo equilibrio que en la recogida de avales, Susana Díaz ganará y será secretaria general. Los susanistas creen que Sánchez ha llegado al máximo en esta primera fase, cuenta con 53.692 apoyos, debido a una fuerte movilización de sus seguidores. Sí puede ocurrir, sin embargo, que Pedro Sánchez beba del voto útil de Patxi López, y eso son 10.000 votos dirigidos hacia su dirección.

El equipo de Pedro Sánchez tiene otros cálculos. La participación nunca ha sido tan alta, llegar al 80% parece una labor hercúlea. Es cierto que quienes votan son militantes, personas interesadas por la política, informadas por tanto, pero ni en las de Almunia y Borrell de 1998 ni las de Madina y Sánchez de 2014 la participación llegó al 70%. Es más, los pedristas sostienen que pueden ganar en Extremadura, uno de los supuestos feudos de Susana Díaz, y además confían en ampliar la base en Andalucía, entre los militantes que no han firmado ningún aval.

La campaña electoral de las primarias llega mañana a uno de sus hitos, el debate televisivo entre los tres candidatos. Comenzará al mediodía y tendrá una duración aproximada de dos horas. Como en la otra ocasión, será moderado por la periodista Carmen del Riego, aunque esta vez no habrá militantes en el plató. La organización corre a cargo del PSOE, y es éste quien cede la señal a las cadenas de televisión que deseen emitirlo. Pedro Sánchez ha asegurado que desea un debate de "guante blanco", pero buscará sacar el lado más agresivo de Susana Díaz, quiere provocar una reacción de dureza, sabe que la presidenta salta con demasiada facilidad, como ya le ocurrió en Andalucía en los encuentros televisados con el líder del PP, Juanma Moreno. Todo lo que sea reforzar ese perfil le viene mal a Susana Díaz. Sánchez, además, ya ha adelantado que le va a preguntar si no fue un error abstenerse en la sesión de investidura de Rajoy. El ex secretario ha basado su campaña en ese relato, todo lo que sea hablar de ese pasado, le beneficiará. Además, Pedro Sánchez es emocionalmente muy frío, fue capaz de sacar a Mariano Rajoy de sus casillas cuando le acusó de no ser honesto. Y a pesar de las exigencias de rectificación, no volvió sobre sus palabras.

El martes, que será un día marcado por las lecturas del debate, Susana Díaz presentará su programa de partido. Hasta ahora la presidenta no ha ido mucho más allá de que quiere ganar, que tiene ganas y que desea un PSOE ganador, un relato que se queda muy corto a estas alturas. El viernes coincidirá con Sánchez en Sevilla, con dos actos, separados, en los muelles del Guadalquivir. Ahí volverán a medirse horas antes de las votaciones del domingo. El sábado 20 de mayo no es jornada de reflexión, por lo que es posible que los candidatos convoquen algún acto de menor entidad.

187.949 militantes podrán votar el domingo, entre militantes del PSOE y afiliados a Juventudes Socialistas que, por edad, no militan en el partido. Lo mismo ocurre con el PSC y su sección juvenil. Hay que considerar que en Juventudes se puede militar desde los 14 años. En Andalucía, donde vota el 26% de la militancia, habrá 676 centros con urnas. Los colegios se abrirán a las 8:00 horas y cerraran a las 20:00, aunque en los municipios más pequeños los horarios son sólo de mañana o de tarde. Alrededor de las 21:30 se comenzarán a saber los primeros resultados. Se conocerá el nombre del líder.