Susana se estrena en Madrid el fin de semana de los congresos

Habrá autobuses también, como en Dos Hermanas, y gente que vaya en tren. Los organizadores del acto de Susana Díaz de este fin de semana en Madrid esperan que sea "masivo" y que se llene, con creces, el auditorio de la Fundación Once, un lugar conocido para el PSOE, puesto que allí se han organizado algunos actos de campaña. El último fue, precisamente, el de Pedro Sánchez, en la antesala de las elecciones de junio de 2016. Los alcaldes socialista de las capitales andaluzas -Huelva, Sevilla, Granada y Córdoba- estarán en el acto, mientras que en otras comunidades, como Valencia, Galicia y Madrid, se están movilizando a los regidores. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, crítico con la actual dirección socialista de su comunidad, es quien organiza este acto, que formalmente reúne a "ayuntamientos socialistas" en una intervención de Susana Díaz. La invitación no hace referencia a ningún órgano directivo del PSOE ni a la candidatura, ya que la presidenta aún no ha anunciado su carrera a las primarias.

Madrid es una comunidad muy dividida -lo viene siendo desde hace décadas-, pero los antiguos partidarios de Tomás Gómez están con Susana Díaz. Hay, sin embargo, un grupo de jóvenes alcaldes del círculo de la capital que intentaba promover otra candidatura.

El hecho de que ese mismo día, el sábado, confluyan en Madrid otras dos grandes citas políticas -los congresos nacionales del PP y de Podemos- ha levantado la suspicacias de otros competidores, caso de Patxi López. El ex lehendakari cree que la gestora debe dejar claro que no es un acto del PSOE frente a los congresos de los otros dos partidos. El portavoz de la gestora, Mario Jiménez, desvinculó a la dirección provisional del acto, y la enmarcó dentro de otras convocatorias, como la que hubo hace tres semanas en Dos Hermanas organizada por su alcalde. "Es razonable y normal", indicó Jiménez.

El papel de los alcaldes en las elecciones primarias no es secundario. Son ellos los indicadores que más cerca tienen los militantes, y aunque en esta ocasión, la opinión pública socialista cuenta con información de sobra para el decidir el voto, siempre hay quien tiene mayor autoridad. Esto puede ser un factor que, sin embargo, se le puede volver en contra a Díaz. Como en el resto del país, también entre la militancia hay una corriente opositora en contra de cualquier poder. Es la baza que Pedro Sánchez quiere jugar, aunque también Patxi López advertía ayer de que en su partido ya no se funciona a golpe de "aparato".

Uno de los dirigentes provinciales del PSOE andaluz sostiene que, siendo cierto le ebullición de la militancia, "este partido es bastante sensato, y ya no se trata de que gane o no gane Susana, sino de que es la única que puede salvarnos de este desastre en el que estamos".

El PSOE obtuvo en las pasadas elecciones generales 5,4 millones de votos, sólo unos 100.000 más que Podemos, y en el entorno de Susana Díaz se explica que se trata de volver a la senda de los siete u ocho millones, una cantidad que le permita medirse de tú a tú con el PP. Si no se adelantan las generales, y esto ya es un hecho probable sin Presupuestos generales, las primeras elecciones que el PSOE afrontará serán, precisamente, las municipales. Aunque éstos sean los comicios en los que menos influyen los líderes nacionales de los partidos, la corriente general se deja notar a veces de modo catastrófico. Es lo que le ocurrió a los regidores del PSOE en mitad de la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero: la primera torta de la opinión pública se la llevaron sus regidores.