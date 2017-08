El TC rechaza el recurso de IU por su exclusión de la Mesa del Parlamento

El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de amparo que presentó el grupo parlamentario de IU contra la resolución del presidente de la Cámara, Juan Pablo Durán, del 9 de enero del 2017, por la que la coalición de izquierdas se queda sin ningún representante en la Mesa del Parlamento para dar cumplimiento a otra sentencia del Alto Tribunal que sí garantizó la presencia del PP.

Lo desveló el coordinador general de la federación de izquierdas, Antonio Maíllo, en una entrevista con Europa Press, donde reconoció que si bien respetan la decisión del Alto Tribunal, cree que "se ha producido un menoscabo de los derechos" de su partido.

Maíllo critica la actitud "borreguil" de Juan Pablo Durán como jefe de la Cámara

Maíllo lamentó que, en virtud de la resolución del Constitucional, "IU va a ser un grupo que, a pesar de lo que dice el Reglamento de la Cámara, tendrá voz pero no voto en la Mesa del Parlamento y lo lamentamos porque es evidente que no se satisface el cumplimiento de una norma que deja muy claro el derecho que nos asiste a miembros de la Mesa con todos los derechos, no solo como oyentes".

El dirigente izquierdista criticó la forma de proceder de Durán al frente del poder legislativo en la región, pues "siempre ha sido muy borregil en su actitud hacia las exigencias del PSOE". "Prevalece su visión sectaria sobre la visión institucional", apostilló Maíllo.