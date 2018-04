El TSJA alerta del problema de la suspensión de juicios

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) alerta de que la suspensión de juicios o vistas señalados, que en la jurisdicción social se producen en la mitad de los casos, constituye una "grave disfunción" y un perjuicio para el funcionamiento de la Justicia.

El TSJA explica en su memoria anual que la suspensión de juicios o vistas señaladas que deja un hueco que no puede cubrirse con otro señalamiento, "con el consiguiente perjuicio para la buena eficiencia del servicio público". Según las estadísticas, el año pasado se suspendieron de media tres de cada diez señalamientos, el menor porcentaje -del 21%- en la vía penal, mientras la jurisdicción social protagoniza el mayor número al no celebrar el 54% de sus señalamientos. Estos porcentajes se traducen en la no celebración de 60.336 juicios fijados en los juzgados andaluces durante 2017, "huecos" que no pudieron cubrirse con ningún otro acto.

Por provincias, el Alto Tribunal apunta a Jaén, la provincia que mantiene un menor porcentaje de suspensiones de Andalucía, una media del 24%, pese a que han aumentado los que no se celebran en la jurisdicción contencioso-administrativa. Le sigue Huelva, provincia en la que se suspende uno de cada cuatro actos señalados, y Granada, en la que no se celebra el 27% de los juicios. Los juzgados de Cádiz y Córdoba suspenden el 30% de los actos señalados, algo menos que los de Almería y Málaga, que en 2017 han mantenido en el 31% el porcentaje de suspensiones. La provincia con mayor número de juicio o vistas sin celebrar fue el año pasado Sevilla, con el 32%.