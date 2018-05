El TSJA tumba la urbanización planificada en la playa de Valdevaqueros

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado el Plan Parcial impulsado por el Ayuntamiento de Tarifa en 2012 para construir una macrourbanización de 740.000 metros cuadrados, con 350 viviendas y 1.400 plazas hoteleras, junto a las playas de Tarifa y a la duna de Valdevaqueros, según informó ayer Ecologistas en Acción.

La organización se congratuló de que el TSJA haya estimado el recurso contencioso-administrativo que interpuso contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento Tarifa que el 29 de mayo de 2012 aprobó el Plan Parcial SL1 Valdevaqueros, con el apoyo del PP (que gobernaba el municipio) y del PSOE. "Esta sentencia es la mejor noticia que puede recibir nuestro litoral y la sociedad ante la incipiente temporada turística, ya que garantizará la preservación de uno de los parajes litorales más valiosos del sur de Europa", aseguraron.

El Ayuntamiento de Tarifa no recurrirá el fallo de un plan que aprobó en 2012

La sentencia "es contundente al declarar la ilegalidad de este proyecto" ya que indica que el acuerdo municipal "es nulo de pleno derecho" porque no ha sido sometido a ningún procedimiento de evaluación ambiental, como es obligatorio. El fallo señala la importancia de los valores ambientales y naturales de la zona tanto dentro del ámbito del plan como en sus inmediaciones.

El proyecto de Valdevaqueros fue defendido por el gobierno del entonces alcalde, Juan Andrés Gil (PP), como una oportunidad de crecimiento para la localidad. Ahora, con un alcalde socialista, Francisco Ruiz, la entidad local no recurrirá este pronunciamiento. "A la espera de lo que pueda hacer el promotor, nuestro modelo urbanístico es más urbano", dijo. El alcalde apuntó que esta iniciativa no es prioritaria, si bien la entidad local se mostró favorable a debatir sobre un nuevo modelo y diseño que se adapte a las necesidades de Tarifa "y no al revés" como se ha hecho con otras promociones para la expansión del casco urbano.