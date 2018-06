Temporal de guasa en Matalascañas

"Mira, hijo, toda esta playa que ves aquí es nuestra, de los sevillanos. Son 150 hectáreas que nos pertenecen desde el siglo XIII y que nunca lo reconocieron los onubenses". "Pero, papá, te veo triste". "Sí, nada más lograr estas tierras y alzar la bandera de la sevillanía, Huelva levantó muros en el resto de la costa y ahora sólo nos podemos bañar aquí". "¿Y en Chipiona, papá?". "Tampoco, se dieron cuenta desde tierras gaditanas antes de que siguiésemos investigando el pasado de nuestro reino y no nos permiten veranear allí".

Esta historia parece un guión que se podría haber sacado de un sketch de José Mota o la Hora Chanante. El humor absurdo extrapolado de la realidad del debate que se cuece en la calle, en los bares y en las redes sociales sobre una noticia.

Que dos sevillanos hayan afirmado tras una investigación que una parte de Matalascañas sea hispalense ha vuelto a reavivar las cenizas del Ave Fénix del sur occidental. "Parece una noticia de ElMundo Today", expresaron muchos de los interactuantes de redes sociales ante una noticia que ha conseguido viralizarse e incluso hacer sombra a muchas de las noticias relevantes que inundan el territorio nacional. El cachondeo siempre ha estado ahí. Los creadores del Risk se tienen que estar frotando las manos con la siguiente expansión del juego. Pero parece que Gabino Carranza y José María Font, los protagonistas de la revelación, van en serio.

Sostienen que 150 hectáreas pertenecen a Sevilla y van tan en serio que han pedido al Ayuntamiento hispalense que reclame esa parte correspondiente. En ese mismo momento empezó el show en las redes sociales.

Memes, comentarios, me gusta y una onda expansiva a la noticia centró los focos de atención. En Andalucía, otra cosa no, pero guasa hay un rato. "Seguro que pronto nos pasa Espadas el recibo del IBI" o "en Matalascañas lo que quieren poner es un cartel que diga SINCE 1200" o "Tussam alargará la línea 27 de Sevilla Este a Matalascañas, sin transbordo", fueron algunas reacciones.

Mientras algunos se toman el asunto a guasa, otros sacan de su armario el atuendo de patriota provincial ante el intento de conquista sevillana. A nadie se le hubiese ocurrido una mejor batalla entre la Casa Híspalis contra la Casa Onuba en un escenario de Juego de Tronos. Y tanto es así que hay quien se ha tomado la historia en serio. De película. Y todo esto a falta de semanas para el verano. Ya No hay billetes en la playa de Matalascañas.