Teófila no hace planes

Teófila Martínez no hace planes. "Ni en la política, ni en la salud, ni en el amor ni en la amistad". Lo proclama con derroche de energía y poderosos ademanes, señas de identidad de una mujer que estuvo dos décadas dirigiendo los designios de la Cádiz, fue candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, mantiene su acta como diputada en el Congreso y que nunca ha dado un paso atrás y no parece que vaya a cambiar su proceder por más que le caigan años. No va en su carácter.

Y no tiene, desde luego, el perfil de alguien que vive y practica la política desde la segunda fila. No le gusta. Y sigue fajándose en el cuerpo a cuerpo como antaño: lo demostró el viernes pasado, que dedicó a repartir estopa contra el adversario político. Así que aunque prefiera no hacer planes, aunque a más de dos años vistas considere que es precipitado postularse como candidata a la Alcaldía de Cádiz, a día de hoy pocos son los que dudan en el PP y fuera de él que la ex alcaldesa peleará su trono en las próximas elecciones municipales.

Quizá si hubiera visto que la ciudad es una balsa de aceite, que los resultados de las generales confirman ese subidón que Podemos vaticinaba o que el PSOE se postula como alternativa seria para conseguir un triunfo en los comicios venideros, se plantearía más sosegadamente una retirada de la trinchera, pero tal y como está el patio la ex alcaldesa prefiere apelar a su máxima de que no hace planes para evitar decir que será su rostro el que aparezca en los carteles que su partido colgará en la ciudad pidiendo el voto a los gaditanos dentro de 28 meses.

Con ese planteamiento, Martínez opta pues de momento por contradecir a algunos dirigentes de su partido, que en las últimas semanas han afirmado categóricamente que ella será en el PP de Cádiz lo que ella decida, dando a entender que tiene carta blanca y que sólo de ella dependerá su decisión final de presentarse a la batalla de por la Alcaldía. "Yo he sido lo que mi partido me ha pedido que sea. Nunca hago planes con mi persona. Porque para mí la política es un servicio público. Yo soy arquitecto técnico, no estoy en política para tener mayores responsabilidades públicas. Solo quiero defender los intereses de los ciudadanos", asegura.

Teófila no hace planes, pero lo que no soporta es que los planes, los proyectos, no salgan. Ni en sanidad, ni en justicia, ni en vivienda, ni en infraestructuras, ni en empleo... Y ahí, Martínez arrea al PSOE. "Encima nos pone deberes. ¿Cómo se atreve? No dé lecciones cuando tiene tantos deberes su partido sin cumplir en la provincia. Es una indignidad que todos los días salga el PSOE a pedir responsabilidades al resto de partidos cuando tienen los deberes sin hacer con la provincia desde hace más de dos décadas".

Teófila no hace planes, pero repite a cada poco que ganó las elecciones, que no le gusta que le hablen de mociones de censuras, de contubernios con los socialistas para arrebatarle la Alcaldía a Podemos, porque fue su partido el más votado en las últimas elecciones. "Nosotros estamos haciendo el trabajo que creemos que debemos hacer desde la oposición, que es donde nos colocaron los votos del PSOE, no los votos de los gaditanos, que nos dieron la victoria".

Lo dicho, ella no hace planes. Sólo tiene, de momento, uno: no dar un paso atrás en política.