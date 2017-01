Teófila tiene la última palabra sobre su futuro

"Aún no ha nacido el dirigente del PP que tenga narices de decirle a Teófila Martínez que no va a ser candidata a la Alcaldía de Cádiz. Ni el mismísimo Rajoy se atrevería a eso. Ella es la reina del PP de Cádiz, ha conseguido lo inimaginable para este partido y para esta ciudad y será candidata a la Alcaldía todas las veces que quiera". Quien habla es un veterano militante del Partido Popular en la ciudad de Cádiz. Sale raudo del Palacio de Congresos, donde está a punto de acabar el comité ejecutivo regional de su partido que ha presidido Juanma Moreno, el número uno del PP andaluz. Cuando se le pregunta por el futuro de Teófila Martínez en el Ayuntamiento de la capital gaditana pone cara de póquer: "¿Para cuándo? ¿Para 2019? Ni idea. En política dos años es más o menos como la era de las glaciaciones. Pero, no hay que darle muchas vueltas. Si ella quiere ser candidata, lo será; y si no lo quiere ser, pues no lo será. Y el partido acatará lo que ella decida". Ése es el mensaje que los dirigentes del PP repiten hasta la saciedad: nadie se ha dignado a abrir el debate sobre las candidaturas para las elecciones municipales que se celebrarán dentro de 28 meses.

Y es que, para entender qué significa Teófila Martínez, hay que recordar cómo Teófila Martínez hizo de Cádiz un fortín para el PP pese a la mentalidad de izquierdas que siempre imperó en la ciudad. Desde el exterior del partido se reflexiona sobre su futuro político, su edad, su presente en el Congreso de la conveniencia o no de su renuncia a ser concejal. Pero para los afiliados ese debate no tiene lugar.

De puertas hacia adentro, lo único que recibe la ex alcaldesa son elogios, como hicieron ayer Juanma Moreno y Antonio Sanz, presidentes regional y provincial del PP, respectivamente. Durante el comité ejecutivo regional celebrado en el Palacio de Congresos de Cádiz, Moreno destacó su "honestidad" y "pasión". "Ahora muchos se llevan las manos a la cabeza viendo lo que está haciendo el gobierno de Podemos, pero esos mismos ya saben que la única responsable es Susana Díaz, que fue la que se echó en los brazos del populismo y la que permitió que éstos gobernaran pese a no ganar las elecciones, simplemente porque actuó movida por su obsesión por echar al PP y a Teófila Martínez", dijo el líder del PP-A, cuyas reflexiones fueron secundadas minutos antes por Antonio Sanz.

Tras las intervenciones, Teófila primero lanzó un beso desde la lejanía a Juanma Moreno y después lo abrazó con efusividad ante los aplausos de Antonio Sanz. Y esa imagen tuvo una doble lectura. Para unos, los elogios de los dirigentes del PP sonaron a despedida, pero otros lo entendieron como todo lo contrario: una manera de levantar el ánimo entre la militancia y el pistoletazo de salida de una larga precampaña electoral.