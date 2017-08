Teresa Rodríguez rechaza los pactos con el PSOE porque "no se le olvidan" los GAL o la corrupción

La coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, reiteró ayer su rechazo a que la formación morada forme parte de gobiernos con el PSOE y precisó que a su partido "no se le olvidan" decisiones de los socialistas como la reformas laborales, los GAL, la OTAN o los casos de corrupción. La líder andaluza de Podemos respondió así a cuenta de la entrada de su partido en el Gobierno de Castilla-La Mancha que lidera el socialista Emiliano García Page.

En declaraciones a los periodistas, explicó que Podemos Andalucía tiene una "visión particular de los acuerdos con el PSOE" que pasa por "parar la entrada del PP en los gobiernos si no tienen mayoría suficiente a través de acuerdos puntuales programáticos y de investidura" con los socialistas. No obstante, expresó su "máximo respeto" a la decisión adoptada por los "compañeros" de Podemos en Castilla-La Mancha. Sin embargo, la líder andaluza de Podemos, perteneciente a la corriente Anticapitalista, se declaró "contraria a entrar en gobiernos con el PSOE". "No se nos olvida que no cumplieron las tareas de la autonomía, la reconversión industrial, las reformas laborales, la Ley Corcuera, el GAL, la OTAN y tampoco los casos de corrupción", esgrimió.

Lss socialistas criticaron "el odio y el rencor hacia el PSOE" que evidencian las palabras de Rodríguez. "La actitud que viene exhibiendo Teresa Rodríguez hace muy difícil poder llegar a cualquier tipo de acuerdo o acercamiento con Podemos en Andalucía", señaló el secretario de Acción Electoral y Programa del PSOE de Andalucía, Carmelo Gómez, que incidió en que su postura entra en la definición de "izquierda inútil". Asimismo, Gómez exigió "respeto" al PSOE y "al legado que representan sus siglas y los miles de socialistas que dieron su vida en defensa de la democracia".