Termina el Ramadán, empieza la polémica

El rezo por el cierre del Ramadán organizado el sábado en los Jardines del Triunfo por la comunidad musulmana ha abierto el debate en Granada. Ha habido reacciones a favor y en contra y se ha abierto ela polémica por el uso de los espacios públicos, se ha hablado de provocación, del significado del acto y hasta de agravio. El alcalde de Granada, Francisco Cuenca (PSOE), se ha visto obligado a mediar y a defender la convivencia y el respeto en la ciudad más allá de polémicas religiosas y políticas.

"Granada debe ser un espacio de convivencia y tolerancia, de respeto y de conocimiento que permitan la convivencia diaria".

Cuenca no entró en consideraciones sobre el lugar elegido. "No voy a entrar en cuestiones que tienen que ver con el sitio. Lo que me trasladan es que hubo un espacio de convivencia con gente de todos los credos. Desde gente que venía a celebrar el Ramadán hasta monjas", dijo.

Pero ya se ha convocado, incluso, desde grupos católicos, un acto de "desagravio" hoy con el rezo de un rosario ante la imagen de la Virgen del Triunfo que preside los jardines. El acto ha cosechado la reacción en contra de Ciudadanos y del PP. Los populares acusaron al alcalde de "agraviar e insultar a miles de granadinos" por "amparar" la celebración de este rezo colectivo de musulmanes en un lugar que a su juicio tiene "un significado muy especial para los católicos".

El imán de la Mezquita mayor de Granada, Sheij Ahmed Bermejo, lamentó ayer la polémica, ya que el objetivo del acto era dar a conocer el Ramadán y demostrar que el Islam es "convivencia y generosidad". El colectivo solicitó autorización al Ayuntamiento para celebrar el acto, que incluyó un rezo colectivo coincidiendo con el momento de romper el ayuno y al que, según dijo, asistieron también miembros de la comunidad cristina.

El imán garantizó que a la hora de buscar la ubicación sólo se pensó en encontrar un sitio céntrico que pudiera albergar a 1.000 o 1.500 personas. "Se nos ocurrió que no había un sitio más céntrico que éste; de hecho, hasta ese día no me di cuenta de que había allí la estatua de la Virgen. Nosotros no queríamos reivindicar nada", dijo Bermejo, quien defendió que la pretensión era dar a conocer el Ramadán, uno de los pilares de su fe, y "compartir con los granadinos la alegría que supone romper el ayuno cada día con la puesta de sol".