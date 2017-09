De la Torre pide calidad ante el efecto de la vivienda turística

En cuanto al Astoria, De la Torre dijo que volverá a intentar "convencer" a Antonio Banderas para que opte a la explotación del inmueble, algo a lo que rehusó meses atrás tras ganar el concurso de ideas convocado por el Consistorio. "Banderas no está interesado de hacerlo allí pero sí en otra zona", dijo. Asimismo, defendió el hotel promovido por un grupo de inversión qatarí en el puerto, asegurando que le ve "más ventajas que inconvenientes".

Dada esta oposición, el regidor abogó por finalizar las obras actualmente en marcha y por paralizar la tramitación del tramo en superficie, que la Consejería de Fomento quiere licitar a lo largo del mes de octubre. Incluso, aprovechando la histórica apuesta de la ciudad por ordenar para uso ciudadano él cauce urbano del río Guadalmedina, De la Torre defendió que se vincule la propuesta final del trazado del Metro al norte a la intervención final sobre el río. "Lo mejor es no hacer nada para estudiar adecuadamente los dos temas", expuso y agregó: "Creo que es necesario esperar a que estén los estudios del Guadalmedina y ligarlo al tema del río".

Precisamente, la apuesta del Gobierno central por reducir el tiempo de viaje entre Málaga y Sevilla por medio de un baipás ferroviario a la altura de Almodóvar del Río fue también asunto de análisis por parte de De la Torre. Tras haber criticado abiertamente la decisión del Ministerio de Fomento de optar por la solución más barata de las tres que habían sido objeto de análisis, se mostró ayer más comprensivo con la decisión del Gobierno de ir adelante con la misma. "Lo importante es que se haga, sea lo que sea, aunque trataré de que sea lo mejor posible", llegó a afirmar, y confió en que Fomento modifique su posición actual e impulse una alternativa algo más costosa que la seleccionada pero que amplía el radio de curva del baipás. En este mismo sentido, recordó que la cuestión del baipás podría haber estado resuelta hace diez años, cuando aprovechando la construcción del AVE entre Córdoba y Málaga se puso sobre la mesa esa solución técnica para mejorar la conexión con Sevilla. Sin embargo, "no fue aceptado por la Junta porque quería un proyecto directo entre Antequera y Sevilla". El denominado eje ferroviario transversal que quedó paralizado hace varios años.

Lo que no hizo fue concretar el camino que va a seguir Málaga para atajar este fenómeno. Sin embargo, sí dijo que en este momento los responsables municipales están trabajando en el asunto, recordando que apenas hay ciudades que hayan afrontado hasta la fecha este tema. A modo de ejemplo aludió a San Sebastián, donde se ha tramitado una ordenanza específica que, en ciertas zonas de su geografía, llega a limitar a un porcentaje determinado esta actividad económica.

"Lo lógico es que no haya un nuevo intento de mandato"

De la Torre insistió ayer en que de cumplirse las previsiones, el presente será su último mandato. "Lo lógico es que no haya un nuevo intento de mandato", dijo al ser preguntado por ello, si bien momentos antes recordó que lo que diga ahora no tiene sentido ya que la decisión del PP es que la elección de su candidato a las municipales de 2019 en Málaga se produzca en la primavera de 2018. En esta línea, llegó a añadir: "Estaré en esta materia a lo que sea mejor, antes o después de esa fecha, para garantizar esa continuidad, ese buen resultado, efectos y logros que tiene la ciudad". De la Torre repitió que es "muy difícil, casi imposible" que opte a la reelección, aunque aseguró que su intención es trabajar para que "los recorridos hechos en tantas estrategias que han sido exitosas continúen el día de mañana". "Tenemos gente capaz de desarrollarlo, equipos capaces de poder hacerlo, no tiene por qué pivotar todo en una persona", dijo.