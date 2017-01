De la Torre y el pato cojo

Al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), se le empieza a agitar el rebaño. Que tres concejales pública y abiertamente (a los que sumar otros tantos en privado) lo hayan cuestionado es una novedad. Nunca antes, en los ya casi 17 años al frente de la Alcaldía, el regidor se ha topado con una discrepancia semejante.

El concejal de Medio Ambiente amenaza con abandonar si el regidor insiste en municipalizar Limasa, la empresa de limpieza; Mario Cortés, edil de Seguridad, se reafirma en lo que ya dijo y en apostar sin ambigüedades por el modelo privado; y Carlos Conde, nuevo hombre fuerte del equipo de De la Torre, perfila su apuesta hacia un modelo mixto en el que la limpieza esté en manos privadas. Estos tres ediles son los que mayor nexo de unión tienen con la dirección provincial del PP y su jefe, Elías Bendodo, al que, sin ambages, se apunta desde tiempo atrás como el sustituto natural de De la Torre.

Pero más allá de episodios puntuales, la quietud con la que han venido desarrollándose los acontecimientos en el Consistorio mañagueño ha sido incuestionable. El alcalde ha sabido siempre llevar el rebaño como un buen pastor, cortando de raíz la posibilidad de que cualquier de sus ovejas se descarriase más de la cuenta.

Ahora, sin embargo, no se silencian opiniones disidentes. Y eso, en el imperio de De la Torre, es una transgresión. ¿Qué ha cambiado? ¿Todo se debe al caso Limasa? "Se ha metido en un charco sin consultar a nadie", dicen algunos del alcalde. "Como el hombre se va no quiere follones pero el resto del equipo, que sí se quiere quedar, se siente afectado. Hay que tener en cuenta que esta decisión deja al pie de los caballos a quien gobierne y el PP tiene aspiración de seguir gobernando; nunca se le había contestado porque nunca se había metido en un charco de este tipo", comentan fuentes municipales, que admiten que los concejales "se sientan más libres" ahora, al saber que De la Torre no va a ser el jefe en la candidatura en 2019.

En Estados Unidos, lo que podría estar ocurriéndole a De la Torre se conoce como el síndrome del pato cojo: es la forma de referirse a la pérdida de apoyos que un mandatario sufre de su propio partido y de su electorado cuando encara la que va a ser su última etapa de gestión. El alcalde se encuentra, justamente, en este punto, en esa frontera que una vez cruzada dejará más días a su espalda que delante de su cabeza.

El interrogante, que sólo se resolverá en el momento en que el regidor exponga ante su equipo la propuesta final para Limasa, es cuántos de sus doce concejales le seguirán en el supuesto de que se mantenga firme en la idea de municipalizar el servicio de limpieza.