Toscano cree que la líder del PSOE-A seguirá al frente de la Junta si gana

El alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano, se mostró ayer convencido de que si Susana Díaz se impone como secretaria general del PSOE "en poco tiempo" se producirá un relevo en la Presidencia de la Junta y es algo que está medido, como los tiempos al presentar su candidatura. Formalmente, dijo, son cargos compatibles, otra cosa es que física y mentalmente se puedan llevar ambos.

El que es uno de los principales valedores de Pedro Sánchez, recordó que incluso Guillermo Fernández Vara o Emiliano García Page -que apoyan a Díaz como secretaria, incluso aunque siga siendo presidenta- le manifestaron hace años que la secretaría de un partido y la presidencia de la comunidad son puestos que no se deben compaginar. Fue cuando en las anteriores primarias del PSOE no querían que la presidenta andaluza diera el paso. "Lo importante para el partido es que haya distintos candidatos que representen distintas opciones el partido", subrayó el regidor, que en su día llegó a calificar el proceso que dio lugar a la creación de la gestora como un "golpe de mesa camilla". Cree que Díaz representa a un "modelo más tradicional" y que "ha funcionado bien estos años", y Sánchez, a un partido "más abierto y participativo". Sobre Paxti López, aseguró que es un "sucedáneo de Susana", que dio el paso para que Pedro Sánchez no se presentara. Ahora, asegura que sólo puede restarle votos a Pedro y dar la apariencia de unidad en el partido si Susana Díaz sale vencedora.

En cualquier caso, Toscano siguió defendiendo las opciones del ex secretario general. "Ni los más optimistas pensaban que iba a tener la acogida que está teniendo entre la militancia a los sitios donde va". También afirmó que ha aprendido de su experiencia, sabe que tiene que contar con todos y está más confiado. Pese a la situación, cree que es incierto que en el PSOE haya riesgo de fractura y recordó que los problemas de ahora vienen de las primarias que ganó Rubalcaba frente a Carmen Chacón, algo que no asimiló la federación andaluza, la más importante. "Pedro fue una decisión transitoria" que terminó siendo algo más, insistió.