Trece detenidos por los incidentes tras el crimen de un joven en Granada

La Policía Nacional detuvo ayer en Granada a trece personas por los incidentes ocurridos durante la madrugada después de la muerte del joven José Manuel Martínez, de 28 años, que recibió un tiro en la cabeza desde una furgoneta en la zona norte de la ciudad. Seis de esos detenidos pasaron a disposición del juez. Todos ellos tendrán que responder por la posible comisión de los delitos de robo con fuerza, ya que fueron arrestados por los agentes tras entrar con violencia en viviendas del barrio, lesiones y atentado contra la autoridad por la resistencia que opusieron. Tres vehículos fueron incendiados.

El desencadenante de esa madrugada de violencia fue la muerte del joven. Según el testimonio de algunos vecinos, el altercado que culminaría en un crimen dio comienzo con una discusión dentro de un bar entre José Manuel Martínez y su tía y una hija de ésta. Al salir el joven del establecimiento, el marido de la primera mujer, apodado el Chelines, disparó en la cabeza a bocajarro contra el joven desde el interior de una furgoneta, en la que huyó.

El Grupo de Homicidos de la Policía Nacional de Granada busca a este hombre desde la noche del miércoles. El Chelines es conocido en el barrio por su vinculación, "desde que era joven", con las drogas, y ha protagonizado numerosas peleas con mucha violencia. Su mujer e hija, que mantuvieron la discusión con la víctima, también han desaparecido. Toda la barriada está "consternada y dolida" con estos incidentes, comentaron ayer algunos vecinos que acudieron al velatorio del fallecido.

En cuanto a los incidentes en las viviendas y los coches incendiados, fuentes vecinales cuentan que "personas sin relación con la familia" actuaron así a modo de represalia por lo ocurrido. La rápida intervención de la Policía evitó "más incidentes que hubiéramos lamentado", añadió el el subdelegado del Gobierno, Francisco Fuentes, que informó de que se espera que "en las próximas horas" se puedan esclarecer los hechos y "detener al presunto homicida".

El Defensor del Ciudadano de Granada, Manuel Martín García, pidió no "seguir criminalizando, estigmatizando y alimentando prejuicios sobre todo un barrio" . Martín García relacionó los altercados ocurridos posteriormente al crimen con el "abandono institucional" que sufre la zona y pidió no "ocultar los verdaderos problemas que se vienen arrastrando y que no se resuelven desde hace décadas".