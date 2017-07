El Tribunal Constitucional rechaza la petición de amparo de Juana Rivas

El Tribunal Constitucional dio ayer un varapalo a la defensa de Juana Rivas al no admitir a trámite la demanda de amparo en la que solicitaban que se preservara su derecho a retener a sus hijos menores de edad. El Alto Tribunal alega que la petición es inadmisible al no haberse agotado la vía judicial ordinaria. .

La decisión cayó como un jarro de agua fría en el entorno de la mujer, que sigue ilocalizable desde el martes de la semana pasada. Los abogados de Rivas, del bufete Montero Estévez, anunciaron que volverán pedir amparo al Constitucional en caso de que la Audiencia Provincial de Granada no suspenda la ejecución de la orden que obliga a Juana Rivas a entregar a los menores.

Por su parte, el padre de los niños, Francesco Arcuri, presentó una propuesta de acuerdo que fue rechazada por el entorno de Juana Rivas. Arcuri, que incidió en que no es "un maltratador ni un machista", se mostraba dispuesto a negociar "una custodia compartida en Italia y casa para la madre", así como una pensión alimenticia, todo por "el bien de los niños".

En declaraciones a Efe en su primera entrevista a un medio español, Arcuri sostuvo que "nunca" le ha puesto la mano encima" a ninguna mujer y que en 2009 "aceptó" ser condenado por lesiones en el ámbito familiar por una discusión que ambos mantuvieron cuando convivían en Granada, como única vía para poder seguir viendo a su entonces único hijo con Juana Rivas. "Hoy me arrepiento muchísimo de haber aceptado esa condena. Quise quitarle tensión a la situación para poder ver a mi hijo. Tras dos meses estábamos otra vez viviendo juntos y, tiempo después, se vino a Italia y tuvimos otro hijo", relató la ex pareja de Rivas.

Según su versión, una vez retomada la relación en Italia, Juana regresó por vacaciones con sus hijos a España y en julio de 2016 lo acusó de malos tratos a través de una denuncia que sigue pendiente de ser tramitada ante la justicia italiana. Aunque reconoce que su relación "no estaba bien" y había "tensiones", dice que ella lo denunció como una forma de lograr la custodia de los hijos a pesar de que un equipo de psicólogos había mantenido que no existía ningún peligro o riesgo para los hijos con su padre. Tras no poder comunicarse con sus hijos desde noviembre de 2016 pese a tener la custodia reconocida por los tribunales italianos de forma provisional la custodia, Francesco Arcuri indicó que se había visto obligado a denunciar "su sustracción".