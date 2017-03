UGT carga contra "los sectores que demonizan la formación"Ex responsables de Zurgena admiten la corrupción urbanística

La secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, arremetió ayer contra "alguna gente, algunos poderes" a los que "no les interesa que exista formación", ni para empleados ni para desempleados, y lamentó que en Andalucía parece que la formación está "demonizada". Antes de visitar la Casa del Pueblo de Úbeda (Jaén), donde inauguró las nuevas oficinas de atención al afiliado, la líder ugetista insistió, sin citar "nombres concretos", que a estas personas "no les interesa que exista formación ni para las personas que están empleadas, con una especie de formación continua, ni para las desempleadas, que forman parte del grueso del paro estructural que tiene nuestra tierra, que por desgracia estamos en el top ten del paro en España y con una precarización fruto de las dos reformas laborales".

Castilla reivindicó un aumento de la reindustrialización en Andalucía porque no sólo se puede estar "viviendo del turismo", sino que se necesita subir el porcentaje del PIB. Respecto a los sindicatos, dijo que "los grandes poderes fácticos quieren cuestionar" su trabajo, pero están "más vivos que nunca".

La ex secretaria municipal de Zurgena (Almería), María Trinidad L.G., a quien el fiscal acusaba como cooperadora necesaria para que se pudieran conceder licencias urbanísticas como presuntamente idearon el ex alcalde, Cándido Trabalón, y el ex concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras, se mostró conforme en el juicio con la pena interesada por el fiscal y reconoció los hechos que se le imputan en el caso Costurero por corrupción urbanística.

La acusada fue autora, como cooperadora necesaria, de 29 delitos de prevaricación urbanística. Otros ex técnicos del Ayuntamiento, como los arquitectos municipales Francisco S.G. y Carlos Domingo B.F., también admitieron un delito de prevaricación urbanística. El ex alcalde, por su parte, insiste en la legalidad de las licencias.