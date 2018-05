"Vencer al narcotráfico no es tarea imposible"

El comisario de Policía Nacional de Algeciras, Luis Esteban, asegura que vencer al narcotráfico en el Campo de Gibraltar "no es tarea imposible". "En Galicia se vivió esta lacra. Se pensaba que era imposible vencerla y descendió a cotas razonables. Aquí estamos en la misma línea", asegura el jefe de la Policía de Algeciras, que lleva un año al mando de una de las zonas más calientes del mundo del tráfico de hachís. El narcotráfico en la zona no es nuevo, "se lleva larvando tres o cuatro décadas", dice.

Lo que es nuevo es el incremento de la violencia que emplean las redes del narcotráfico. El comisario lo achaca al fenómeno de los vuelcos, como se conocen en el argot policial a los robos de droga entre las propias redes del narcotráfico. "Los que los hacen van armados, y eso obliga a todos los demás a armarse también", explica Esteban.

Hay , a su juicio, otro factor que "paradójicamente" ha influido en el aumento de la violencia de las redes del narcotráfico en el Campo de Gibraltar, según el responsable policial. "Cada vez se decomisa más droga. En el Campo de Gibraltar en lo que va de año se ha decomisado la misma cantidad que se intervino en todo el año pasado. Y eso supone que los narcotraficantes entran en pérdidas, pueden asumir a lo mejor perder un dos por ciento del material, pero no un diez por ciento", argumenta el comisario.

Por ello, los narcotraficantes no dudan en enfrentarse violentamente a los agentes que van a interceptarles, incluso embistiendo los coches policiales. Ese "repunte" de la violencia del narcotráfico sólo afecta a los narcos y a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que les persiguen. Fuera de ese "submundo", afirma, la delincuencia en Algeciras no es mayor que en cualquier otra ciudad.

"En el caso de Algeciras la estadística de delincuencia común es incluso mejor que la de la media nacional. Por Algeciras se puede pasear con total tranquilidad, como por Cuenca o Logroño". Esteban cree que tras distintos episodios se ha puesto "el foco mediático" en la zona, y con ello se tiende también "a magnificar" lo que ocurre. "Además, el narcotráfico ha tocado la vida de muchas personas de la zona".

"Claro que nos gustaría tener más medios. A mí y al comisario de Cuenca", reconoce Esteban tras reconocer que el Ministerio del Interior "está haciendo un esfuerzo notable", del que no quiere ofrecer datos "para no dar pistas". "No se puede decir que no hay medios cuando se está luchando con éxito contra el narcotráfico, y se está dando una respuesta eficaz. Las cifras están ahí", insiste el jefe de los policías en Algeciras.