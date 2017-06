Veranear como un náufrago.

Si alguna vez ha soñado o amenazado con irse a una isla desierta ya no tiene excusas para no hacerlo. Hay una empresa en el mundo, llamada Docastaway, que organiza viajes a islas remotas y solitarias para sentirse como un náufrago y, curiosidades de la vida, es de un malagueño llamado Álvaro Cerezo. Es un producto a la carta. El cliente puede elegir entre vivir la experiencia real total, es decir, estar aislado sin recibir alimento ni tener un lugar concreto donde dormir, buscándose la vida; o tener más facilidades, como una cabaña –algunas hasta con jacuzzi– y no tener que preocuparse por la comida porque se la sirven a diario. Se puede contratar el modo aventura o el modo confort, siendo en ambos casos una vivencia inolvidable.

La historia de Álvaro Cerezo Este malagueño de 36 años es el fundador de Docastaway. Su pasión por la aventura y las islas desiertas empezó de niño en la playa de La Herradura. Afirma que no es una empresa de supervivencia, sino que es una compañía que permite a los clientes estar solos, sentirse alejados y vivir la experiencia de un náufrago. La sede está en Hong Kong y tiene clientes de todo el mundo.

Tienen 500 clientes de todo el mundo, especialmente norteamericanos, británicos o franceses y se están empezando a animar los primeros españoles. El precio es asequible –la más cara son 380 euros la noche por persona, al margen del coste del vuelo internacional– y hay una larga lista de espera por varias razones. La primera es que ofrecen una quincena de islas –la mayoría están en Asia– y los turistas-náufragos están solos en esa isla normalmente de 10 a 15 días, por lo que hay que esperar para que quede libre. A eso hay que añadirle que son la única compañía del mundo que ofrece actualmente este servicio y que en los últimos siete años han aparecido en los más prestigiosos medios de comunicación del planeta, como el New York Times, The Guardian, NBC, BBC, The Times o National Geographic, entre otros muchos. “Docastaway se ha convertido en la marca de referencia de náufragos en el mundo”, explica a este diario Cerezo, quien adelanta que, además de los viajes, quiere aprovechar la fortaleza de la marca para crear su propia línea de hoteles en las islas, material de supervivencia o ropa.

¿Cómo ha creado un malagueño la única compañía mundial que organiza viajes a islas desiertas? Con tesón y, lógicamente, pasión por la aventura. Cerezo veraneaba con sus padres en un apartamento en la localidad granadina de La Herradura y, con apenas ocho años, “cuando mis padres se iban a almorzar yo cogía una colchoneta y me iba a una cala escondida a la que solo se podía entrar por el mar. La aventura, sentirme solo en el lugar y llegar por mis propios medios me encantaba. Mi objetivo de cada verano era buscar más calas, estaba obsesionado”, recuerda. Esa sensación se fue acrecentando con los años y de adolescente buscaba empresas que permitieran ser un náufrago “porque ha sido la ilusión de toda mi vida”. No había ninguna.

Estudió Económicas en la Universidad de Granada y cuando terminaba los exámenes se iba a recorrer en solitario islas del Caribe, África o Asia. “Mi hermano es azafato de líneas aéreas y me sacaba billetes gratis y en las islas solo tenía que buscarme la vida, por lo que con 300 euros me pegaba tres meses allí sobreviviendo”. Cuando terminó los estudios el deseo de sus padres era que se fuera a trabajar a un banco, “pero me negué a sentar la cabeza, era imposible que acabara en un banco”, rememora Cerezo con una gran sonrisa.

Buscó de nuevo en internet y seguía sin haber empresas especializadas en turismo para náufragos, por lo que ni corto ni perezoso decidió crear la primera, que tuvo sus primeros clientes en el año 2010. Puso la sede central en Hong Kong porque “España tenía entonces mala imagen por la crisis y porque la mayoría de las islas está en Asia”, narra. El comienzo no fue sencillo ya que “era un concepto que no existía y no sabía qué quería la gente”. Tenía la oferta, pero no sabía qué exigía una demanda que, además, era muy variable porque había desde personas que pedían un aislamiento absoluto hasta otras que iban en luna de miel con las mayores comodidades posibles.

UNA CABAÑA EN UN ÁRBOL Es la imagen típica que se podría esperar de una isla desierta. Una pequeña cabaña construida en lo alto de un árbol junto a una playa idílica digna de postal. Los turistas pueden alojarse allí a través de la compañía del empresario malagueño.

Cerezo detalla que los clientes le envían un correo electrónico en el que escriben qué les gustaría hacer y, en función de sus deseos, le organizan la estancia. La preparación no es sencilla ya que en cada isla la gestión es distinta. Normalmente se paga un alquiler porque suelen pertenecer a gobiernos, tribus, extranjeros o pescadores. Docastaway obtiene todas las licencias e informa a la policía de la presencia de los turistas para que sepan que están allí. La empresa tiene un equipo de unas cinco personas que recoge a los náufragos en el aeropuerto, los deja en la isla y le dan tiendas de campaña, anzuelos o equipos de supervivencia si así lo pide el cliente. Los turistas no están plenamente desconectados por seguridad. En varias islas hay cobertura móvil porque hay una antena en una isla cercana o se habilitan teléfonos satélite. Si no existe esa posibilidad, se les da a los clientes unos walkie-talkies para que puedan hablar con el equipo de la empresa. “Siempre están conectados por si necesitan ser rescatados por algún motivo”, indica Cerezo, que recuerda, por ejemplo, que en una ocasión unos clientes canadienses les llamaron despavoridos pidiendo el rescate porque junto a su tienda de campaña se encontraron una serpiente pitón enorme.

En un ambiente tan aventurero las anécdotas son constantes. El intrépido empresario malagueño afirma, por ejemplo, que en una ocasión fue a una isla para explorarla “y nada más llegar vino una manada de monos hacia mí y tuve que salir corriendo”. En otro momento exploró un archipiélago buscando una isla en la que tenía especial interés pero no la encontraba. “Aparecía en el mapa, mi GPS me indicaba que estaba sobre ella y al final descubrí que un fuerte terremoto la había hundido dos años atrás y que nuestro barco encalló en una palmera que estaba sumergida”, relata.

Supervivencia Es uno de los elementos que despierta más la atención de los clientes. Les dan anzuelos para que pesquen y sean autosuficientes si así lo desean.

Ser un náufrago es una experiencia que muchas personas quieren vivir. Algunos incluso repiten y hasta se han hecho famosos en sus respectivos países porque han grabado algún programa para la televisión o han hecho una conexión. Cerezo destaca a Gauthier Toulemonde, un empresario francés que decidió irse a una de las islas gestionadas por Docastaway para dirigir desde allí sus compañías de manera remota usando paneles solares e internet vía satélite. Algunos medios le llegaron a entrevistar en directo desde la isla.

UN BAÑO EN LA ISLA DEL DIABLO El millonario británico Ian Argus Stuart es uno de los náufragos más fieles de la compañía. En los dos últimos años ha vivido la experiencia aventura en varias islas, sumando en total 180 días de supervivencia absoluta en solitario. Una de sus más famosas aventuras fue la de la isla más joven del planeta, que tuvo repercusión mediática.

Otro náufrago que se ha hecho conocido es Ian Argus Stuart, un millonario inglés que en los dos últimos años ha estado en varias de las islas desiertas pasando, en total, 180 días en solitario y sobreviviendo de la naturaleza. Mack McGowen es un norteamericano que estuvo retransmitiendo en directo su experiencia desde una remota isla perteneciente a Canadá, o Reikko Hori es una joven japonesa de 22 años que se fue a una isla sin ni siquiera saber abrir un coco (vea aquí el vídeo) y que ha sido muy mediática en Asia.

Visitar la isla del Diablo en Oceanía, una isla volcánica sin alojamiento en medio del océano a decenas de kilómetros de la civilización por 380 euros la noche, o la de Siroktabe en Indonesia por 160 euros, son algunas de las opciones que ofrece una compañía que está continuamente explorando nuevas islas de todo el planeta para poder incorporarlas a su oferta.No hace falta decir que las dos películas favoritas de Álvaro Cerezo son Náufrago y El Lago Azul. “He estado en las dos islas. En la de Tom Hanks estuve una noche sobreviviendo y sigue desierta”. Es su pasión y ha conseguido convertirlo en una empresa pionera y exitosa.

ISLAS EN MODO AVENTURA

Siroktabe (Indonesia)

Lo más destacado: Estancia en diferentes islas desiertas usando una tienda de campaña y guía las 24h. Comidas básicas. Entorno muy remoto e inhóspito. Impresionantes playas. Snorkel de calidad. Junglas impenetrables en algunas islas . Posibilidad alternativa de estar solo y sin guías.

Nivel de aislamiento: Muy alto.

Precio: 160 euros por persona y día. Incluye vuelos locales, traslados, guía, barco las 24 horas, comidas y alojamiento.

Amparo (Indonesia)

Lo más destacado: Isla desierta ideal para largas estancias en solitario. Amparo es probablemente una de las islas desiertas que mejor relación aislamiento-precio ofrece para los náufragos amantes de la supervivencia.

Nivel de aislamiento: Alto.

Precio: 140 euros por persona y día. Incluye vuelos locales, traslados por tierra-mar y alojamiento.

Isla del Diablo (Oceanía)

Lo más destacado: Experiencia de aislamiento extremo y en solitario. Isla volcánica sin alojamiento en medio del océano a decenas de kilómetros de la civilización. Desafío alternativo de subir al cráter. Idóneo para largas estancias de supervivencia. Esta isla no posee playa.

Nivel de aislamiento: Máximo.

Precio: 380 euros por persona y día. Incluye varios vuelos locales, traslados por tierra-mar, asistencia.

ISLAS EN MODO CONFORT

Halo (Indonesia)

Lo más destacado: Cabañas de cemento situadas en una isla desierta y pertenecientes a un resort regentado por europeos. Impresionantes playas vírgenes de arena blanca donde perderse. Ideal para los grandes amantes del surf y del buceo. Es una isla inhóspita.

Nivel de aislamiento: Alto.

Precio: 118 euros por persona y día. Incluye vuelos locales, traslados por tierra - mar, comidas y alojamiento.

The Waterhouse (Indonesia)

Lo más destacado: Cabaña de madera para dos personas situada sobre el mar. Entorno inhóspito y montañoso que forman un panorama de ensueño. Servicio familiar y cocina excelente. Rápido y cómodo acceso a la isla.

Nivel de aislamiento: Medio.

Precio: 188 euros por persona y día. Incluye vuelos locales, traslados por tierra-mar, excursiones, comidas y alojamiento.