Vettel, Strauss y Beethoven

Los estados mayores preparan ya una eventual cita electoral. Y a los jefes de los partidos se les notó mucho en la sesión de control a la presidenta de la Junta. La de ayer tuvo múltiples sonidos ajenos. El primero fue el de los motores, que ya calientan para una posible convocatoria en otoño. Al PSOE ya le suena como el Ferrari de Vettel. Cada cual reparte en el Parlamento reproches que forman parte de su estrategia.

Un ejemplo: Ciudadanos, la marca de moda, fue objeto de críticas ácidas por parte de IU y Podemos, e incluso Marín recibió algún pellizco de Díaz. Sólo Moreno evitó descalificar al único socio que podría permitirle, en una hipotética suma afortunada, llegar a San Telmo. En el ambiente sonaba, como un murmullo imaginario, un segundo sonido: una marcha electoral con aires de la Radetzki de Strauss. Tan compuestos estaban para la salida, que daban ganas de gritar ¡que gane el mejor!

Y aunque todos parecían dispuestos, a quien más le luce la situación es al PSOE, que en estas lides le pasa como al Real Madrid en la Champions, que se crece y le sale todo bien. Ayer la presidenta hizo un debate impecable. Se lo ganó hasta a Maíllo (IU), que suele vencerla en estos intercambios quincenales, y resultó más creíble que Moreno en las pedradas estadísticas que se arrojaron mutuamente para establecer la remuneración de los profesionales sanitarios en Andalucía. El jefe de los populares abordó la precariedad salarial en la sanidad pública. Escuchar a un dirigente del PP criticar los recortes produce siempre melancolía: se aparece el fantasma del ministro Montoro. Aunque Strauss y Montoro no fueron los únicos fantasmas de la sesión, también circuló el de Cristina Cifuentes en alguna alusión.

Pero por ahí fue Moreno, con mucho valor. Criticó que no se dialogue con este colectivo e ilustró con datos su queja. Sostuvo que desde que Díaz es presidenta se han destruido 4.400 empleos y los profesionales sanitarios han perdido con el recorte de complementos entre 3.000 y 10.000 euros brutos anuales. La presidenta le contestó con ejemplos de los recortes que el Ministerio de Sanidad hizo en la época en que Moreno era secretario de Estado. Añadió los cierres de centros de salud en zonas rurales que hizo el PP en diversas regiones, para -según ella- dar negocio a la privada. Y terminó con las tasas de reposición limitadas al 10% por el Gobierno.

Moreno contraatacó con un argumento que usa mucho: que Díaz ha dejado de gastar 8.500 millones de euros desde que es presidenta. Y enumeró una serie de posibles recursos con los que pagar mejor a este personal, que terminó con "los miles de millones defraudados en los ERE". En su último turno Díaz pasó al ataque: le acusó de cinismo y aludió al "fango" en el que está sumido el PP dentro de su casa, a propósito de la guerra sucia entre clanes en Madrid.

Maíllo suele dominar la escena en sus debates con Díaz y tiene ganada buena parte de la discusión desde esa posición. Ayer fue al revés. Se quejó el jefe de IU de que la presidenta lo había insultado. Y Díaz le conminó a decir cuándo y en qué y le reprochó que usara el estilete con tanta soltura para atacarla si después tenía la piel tan fina. Maíllo no siguió por ahí.

Preguntaba el coordinador de IU sobre la equidad en la educación pública en Andalucía y afirmó que en Cádiz capital más de la mitad de los alumnos estaban en la concertada. Le respondió la presidenta que el 81% de los escolares andaluces está en colegios públicos, mientras en el País Vasco es el 50, en Madrid el 54 y en Cataluña o Baleares, el 65%. Y añadió que el blindaje de la educación púbica lo habían hecho cuando eran socios de gobierno, ahora que estaban solos y que lo seguirían haciendo en el futuro, dando por descontado que el PSOE continuará en el poder, aunque no se sepa si solo y en qué compañía.

Maíllo aprovechó para meterse con Ciudadanos, por su apoyo a la "mafia madrileña" del PP y dejó caer que era el actual socio de Gobierno del PSOE, para marcar la diferencia. Díaz le contestó que no era su socio de gobierno sino de investidura. El forcejeo resultó una elegante defensa de C's, que después repetiría igual en sentido contrario, con cierto regocijo, cuando Marín aludió a la presunta deslealtad de IU que causó el adelanto electoral de hace tres años: "No se meta con mi anterior socio de Gobierno, observo entre ustedes hoy un clima extraño…". Y ella, por encima de la melé.

Tanto IU como Podemos le pidieron que acepte blindar por ley el 5% del PIB como gasto en educación para el futuro. A ambos les metió el dedo en el ojo a propósito de la absorción de IU por Podemos de la que hablaba ayer la prensa. Teresa Rodríguez se alegró de que el Gobierno haya aceptado subir este año y el que viene las pensiones con el IPC. Y pidió que la Junta aumente sustancialmente los complementos a las pensiones no contributivas que son las más bajas, por un montante total de 5 millones de euros. La presidenta le contestó que ya se dedican a este fin 17,5 millones de euros y que se compromete a subirlo de acuerdo con el IPC a partir de ahora, dando por descontada una vez más su continuidad en el Gobierno.

La jefa de Podemos repitió el latiguillo de "socio de Gobierno" para lamentar que Ciudadanos bloquee leyes en el Congreso. Díaz volvió a decir que sólo es socio de investidura. (Aunque seguro que Marín sueña con ser algo más en el futuro, por ejemplo su vicepresidente). Y la presidenta también usó en este trance un eslogan electoral: repitió que el suyo es un gobierno "de izquierdas, netamente progresista". Lo que indica por dónde va la campaña que prepara su partido, orientada a contener la confluencia IU+Podemos.

Marín también echó un cuarto a espadas en materia electoral. Reprochó a la presidenta que diga tanto que mientras haya estabilidad no habrá adelanto electoral, porque "abre un debate que crea incertidumbre". Calificó de aceptable el cumplimiento de los acuerdos de investidura y se resignó a que leyes comprometidas no se aprueben esta legislatura. Díaz no estuvo condescendiente con él como otras veces. Y recordó a su socio que entre la infrafinanciación y la falta de inversiones Andalucía recibe 8.800 millones menos desde hace 10 años, lo que según sus cálculos le ha costado 6,2 puntos de PIB y 200.000 empleos. Y que esas cosas se deciden en el Congreso en donde C's apoya al PP.

La presidenta anunció de que el 9 de mayo habrá un debate sobre política general en el Parlamento. Lo hace el Día de Europa, que recuerda la propuesta de Schuman en 1950 para crear la CECA, origen de la actual Unión Europea. Cierre con el Himno a la Alegría. Beethoven.