Viera defiende que actuó cumpliendo la legalidad en el ERE de Santana

El ex consejero de Empleo José Antonio Viera ha defendido este martes ante la juez María Núñez Bolaños, que investiga las presuntas irregularidades en el ERE de Santana Motor, que siempre actuó cumpliendo la legalidad en un proyecto que era considerado “estratégico” en Andalucía.

El abogado José Manuel Herrera, que representa al ex consejero José Antonio Viera, ha explicado a los periodistas que el ex consejero ha contestado a todas las preguntas de manera exhaustiva y ha puesto de manifiesto que “en el periodo en que fue consejero su actuación fue perfectamente legal y con esa convicción dejó la consejería de Empleo”.

Viera ha precisado que no tenía ninguna información de detalle o asuntos particulares sobre ayudas porque, por otra parte, era “imposible dado el volumen y las competencias de gestión que tenían esas ayudas”. El ex consejero ha añadido, según su letrado defensor, que Santana era un “proyecto estratégico en Andalucía en un momento en que se convierte en el objetivo de superar una crisis económica” y se actuó tratando de resolver “un problema que afectaba a miles de trabajadores y siempre en la convicción de que se actuaba aplicando la legalidad vigente en la gestión de todas las ayudas”. La defensa ha insistido en que la Junta de Andalucía “no podía mirar para otro lado ante una crisis que afectaba a una empresa de miles de trabajadores, y estratégica en una provincia y en una región".

Otro de los investigados, el que fuera director general del IFA entre 2001 y marzo de 2002, Juan Carlos Ollero ha asegurado que "el problema de Santana lo asumió el Gobierno de la Junta de Andalucía, y directamente el presidente de la Junta", y añadió que las negociaciones las llevó a cabo la Consejería de Empleo con los sindicatos, explicaron fuentes del caso.

Por su parte, el ex director general de Trabajo Juan Márquez ha declarado que continuó con los pagos tal y como estaban previstos porque no se planteó ninguna ilegalidad de las ayudas.

La juez había citado este martes a declarar a seis ex altos cargos de la Junta, entre ellos el ex consejero de Empleo Antonio Fernández y el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, quienes se han acogido a su derecho a no declarar.

El abogado Fernando de Pablo, que representa al ex director de Trabajo Javier Guerrero ha afirmado a los periodistas que a su juicio esta pieza está “prescrita” en lo que afecta a Javier Guerrero, al tiempo que ha considerado que puede existir una nulidad porque, según ha dicho, todas estas piezas “las ha mantenido secuestradas la Guardia Civil de alguna manera durante muchísimo tiempo y existe el principio de contrariedad, donde tenemos derecho a participar desde un comienzo cuando hay algo contra alguien, y sin embargo se nos ha privado de esa posibilidad”, motivo por el que ha justificado su negativa a prestar declaración.

En la pieza por las ayudas a Santana Motor la juez Bolaños investiga a 17 personas, entre ellos los dos ex consejeros y cinco ex altos cargos, así como seis ex directivos de la empresa y el dueño de Uniter, José González Mata.

En el auto en el que acordó la citación de los investigados, la instructora recuerda que el Plan de Acción de Santa fue firmado el 19 de febrero de 2001 por el consejero Viera y los representantes de los sindicatos UGT y CCOO. El 20 de julio de 2001 se aprobó el ERE de la empresa Sociedad Útiles del Sur, que autorizaba la extinción de un máximo de 712 puestos de trabajo. El ERE garantizaba un 90% del salario neto, incrementado en un 2% anual hasta que los trabajadores cumplieran los 60 años, y después una renta fija y vitalicia por la diferencia entre dichos salarios, sin incrementos, y la pensión por jubilación anticipada del Instituto Nacional de la Seguridad Social u optar por una baja incentivada.

Fruto de ese ERE se suscribieron varias pólizas para cubrir los compromisos asumidos por la empresa. Y el 27 de noviembre de 2001 se aprobó el ERE de la Sociedad para el Desarrollo de Componentes (antes Útiles del Sur) para 451 trabajadores.