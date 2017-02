Viera dice que está "deseando" que "llegue" la fecha del juicio

El ex consejero de Empleo de la Junta José Antonio Viera aseguró ayer a Europa Press que está "deseando" que "llegue la fecha" del juicio de los ERE fraudulentos. El ex consejero acudió ayer al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, donde estaba citado para declarar en relación con nuevas ayudas de los ayuntamientos de Los Palacios y Alcolea, pero se acogió a su derecho a no declarar porque, según afirmó, no dispone del auto de imputación y hay pendientes de resolver varios recursos, según indicaron fuentes del caso.

Quien sí declaró es el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, quien aseguró a la juez María Núñez Bolaños que Viera comentó a un grupo de alcaldes que solicitaran al entonces director general de Trabajo, Javier Guerrero, ayudas para celebrar ferias empresariales y otros eventos similares en sus respectivas localidades.

Antonio Rivas compareció en relación con las subvenciones concedidas a los Ayuntamientos sevillanos de Santiponce, La Puebla del Río y Camas. El ex delegado de Empleo afirmó que en el transcurso del evento Sevilla son sus pueblos, al que asistieron el propio Viera y numerosos alcaldes de la provincia, éstos le plantearon al consejero la necesidad de fondos para la realización de ferias empresariales y comerciales en sus respectivas localidades.

Según Rivas, Viera les dijo a los alcaldes que canalizaran sus peticiones a través de la dirección general de Trabajo, para que estudiara las peticiones, y que el entonces gerente provincial del IFA Enrique Rodríguez Contreras las visara desde el punto de vista técnico.