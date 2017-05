Zapatero: "Mi apoyo a Susana Díaz es de intenso convencimiento"

José Luis Rodríguez Zapatero ha señalado este miércoles que su apoyo a Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, en su carrera a la Secretaría General del PSOE, es "de intenso convencimiento".

En declaraciones a los periodistas en Huelva, antes de pronunciar la conferencia inaugural del Congreso Internacional de Cambio Climático SOCC 2017, Rodriguez Zapatero ha destacado que hace tiempo que tiene ese convencimiento porque conoce la trayectoria de valores que representa Díaz, que son los de "la gente que quiere lograr una igualdad de oportunidades y una convivencia integradora".

Además, ha indicado que "representa algo muy importante, la tradición del socialismo de Andalucía que no sólo en la etapa democrática, sino antes ha dado grandes aportaciones al PSOE".

En su opinión, Díaz "ha respetado muy bien la historia del partido y quien respeta la historia tiene seguridad en el futuro, en su proyecto y en sus convicciones para ser ganadora; eso lo ha hecho ella y a mi me hace ilusión que una mujer sea presidenta del Gobierno y yo la veo".

Por otra parte, en relación al desarrollo del proceso de primarias, el ex presidente ha hecho un llamamiento a "la escuela y la cultura política" que crearon históricos como Indalecio Prieto, Fernando de los Ríos o Pablo Iglesias, "la del respeto y la educación, la que erradica, rechaza y desprecia el insulto y la descalificación entre nosotros".

Se trata, ha abundado, de una escuela "absolutamente inevitable, imprescindible y necesaria en el PSOE, en general en la política, pero, por supuesto en el PSOE, son los principios, son los valores, y ser socialista comporta una serie de valores".

Todo esto lo ha hecho, en general, por el proceso existente "sobre todo en las redes, también en algunos discursos, esto no crea nada, no enriquece a nadie, no hace ni mejores ciudadanos ni mejores socialistas, todo lo contrario, creo que es importante que mantengamos ese tono y que lo exijamos; los socialistas debemos ser exigentes en algunas cosas especialmente como es en el respeto y la educación".

Con respecto al próximo debate entre candidatos, ha señalado que "todo esto es más serio que un debate, estamos debatiendo por qué el PSOE ha sacado 90 y 85 escaños, por qué ha obtenido sus peores resultados, eso es lo que hay que debatir y eso es lo que debe de explicar quien era secretario general -Pedro Sánchez- porque esas son las reglas".

"Lo lógico y lo normal es que en esa situación haya una alternativas, pero una alternativa fuerte como la Díaz, ya veremos el debate, pero recomiendo poner menos expectativas en ellos y más en lo que representa el respeto, la tolerancia, la educación, y que las ideas estén por encima de los eslóganes", ha concluido.