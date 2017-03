Zapatero esgrime 140 años de historia como escudo contra una posible ruptura

Hay un temor en el PSOE del que nadie quiere oír hablar a día de hoy. No son pocos los socialistas a los que les provoca verdadero pánico. ¿Qué pasará el día después de las primarias? Pero, sobre todo, ¿qué ocurrirá el día después del Congreso Federal? Porque habrá vencedores y derrotados. ¿Estará ya no el descosido, sino la herida, convenientemente suturada?

El ex presidente del Gobierno y ex secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, no ocultó ayer su preocupación por el exceso de belicosidad que puede darse en la "competición", como él mismo llamó a las primarias de su partido, que disputarán -que ya disputan- Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López por hacerse con el liderazgo del partido. Zapatero, que pronunció ayer en Sevilla la conferencia Europa después del Brexit y el futuro de la globalización, dedicó unos minutos, requerido por los periodistas, al asunto, para recordar que ha habido batallas políticas que se han librado en las páginas de los periódicos, en las emisoras de radio, en la televisión... y ahora en las redes sociales. Éstas propician "cierta tendencia a que en algún momento la pasión nos lleve a ponernos en ese límite inadecuado de llegar a la descalificación", advirtió Zapatero.

El ex dirigente del partido, que volvió a expresar su apoyo a Díaz -"voy a estar en actos en defensa de su candidatura", recalcó-, se mostró contrario a convertir el debate en una "trinca y una crítica acerba, porque eso lo único que demuestra es inseguridad en uno mismo".

A pesar de la dureza con la que parece que se desarrollará la competición interna por el timón del PSOE, Zapatero se mostró convencido de que no se producirá ninguna ruptura ni escisión. El ex presidente del Gobierno esgrimió como antídoto los 140 años de historia del PSOE, un escudo que hace posible que las "profundísimas raíces de cohesión" de la formación desemboquen la elección de un líder que haga prioritaria una "política de encuentro e integración".

Zapatero, convencido de que la unidad del partido no se resentirá tras el proceso que vive en la actualidad, recordó su propia experiencia, cuando después de ganar por un "estrecho margen" el congreso que lo aupó a la Secretaría General se dedicó "a unir al PSOE y a considerar a todos con la misma mirada". El ex presidente del Ejecutivo elogió en este sentido a Díaz, de la que recordó que hizo un llamamiento el domingo pasado, durante el acto de presentación de su candidatura en Madrid, para que "se hable bien de los compañeros". Según Zapatero, esto "debería ser una obligación, porque la competición tiene otros perfiles que a veces no deberían de producirse", y lo que tiene que prevalecer es "el respeto y el afecto".