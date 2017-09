El abuelo de la niña muerta en Pizarra niega que anduviera sola

El abuelo materno de Lucía Vivar, la niña de 3 años hallada muerta en la vía del tren de Pizarra (Málaga) el pasado 28 de julio, horas después de su desaparición, mantuvo ayer que alguien se la llevó y añadió que "no se fue de ninguna de las maneras por sí sola". En rueda de prensa, el abuelo de la pequeña, Francisco Hidalgo, insistió en que "es imposible que la niña llegara allí sola, se la llevaron" e invitó a todas las personas que quieran a que hagan el recorrido y saquen sus propias conclusiones.

Hidalgo explicó que desde la muerte de la niña se ha hecho muchas preguntas y ninguna tiene respuesta, no entiende el por qué los perros no seguían vía arriba buscando a Lucía y por qué daban vuelta alrededor de la estación, que era donde había estado. También se preguntó por qué le dijeron que no iba a pasar ningún tren y luego salió y afirmó que "la han puesto allí, como cabeza de turco para que pague el tren".

El abuelo describió a su nieta como una niña muy espabilada pero al mismo tiempo asustona y dijo que no puede comprender como al menos cuatro personas que ayudaron en su búsqueda no la vieron: "deberían haberse cruzado con ella", indicó. "Tengo muchas preguntas en la cabeza", manifestó el abuelo, al tiempo que avisó tener muchas cosas que decir, aunque lo hará cuando todo acabe.

Por todo ello, la representante legal de la familia, Ana Belén Ordóñez, del despacho Ley 57, explicó que mantienen la incertidumbre de las circunstancias que rodean la muerte de la pequeña y debido a ello cinco abogados están trabajando en el caso así como una serie de profesionales que se han ofrecido a colaborar. Ordóñez indicó que actualmente sostienen que fue "imposible el desplazamiento de la niña ella sola" y destacó que es una hipótesis "muy difícil de sostener".

"Queremos saber cómo llegó allí porque con las condiciones que había no es posible", subrayó la letrada.