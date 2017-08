"Si estuviera de acuerdo con todo lo que voto, estaría en una secta"

Llega a Huelva para hablar de la crisis que el partido ha vivido en el último año y que ha terminado con la salida de dos de los tres concejales que la agrupación naranja había conseguido en las pasadas elecciones municipales, así como del único diputado provincial con el que contaba. Habla sin tapujos y con la mirada puesta en el futuro.

-¿Qué ha pasado en el último año para que en Huelva ya solo haya un concejal de Ciudadanos (C's)?

-Sigue habiendo tres, lo que pasa es que dos ya no están en Ciudadanos. Afortunadamente, porque en C's sólo tienen cabida los que defienden los principios y valores que nuestro proyecto. En C's no hay proyectos individuales. No existe el proyecto de Juan Marín, ni de Albert Rivera. Sólo hay uno y quien no está dentro de él, lógicamente termina abandonando el partido. O lo hace por iniciativa o porque C's lo expulsa y ahí no nos tiembla el pulso.

-Pero al fin y al cabo sólo tienen un concejal ahora.

-Los otros dos se han quedado con algo que nos les pertenece. Esas dos actas eran de dos concejales que firmaron un documento ético que les obligaba a dejarlas si abandonaban el partido. Pues no lo cumplen. En C's estamos acostumbrados a cumplir lo que firmamos y si no se hace, para nosotros son dos tránsfugas porque le han usurpado la voluntad a los onubenses que votaron a unas siglas no a una persona determinada. De eso tendrán que dar explicaciones.

-Ciudadanos ha sido hasta ahora un apoyo esencial para el alcalde, Gabriel Cruz (PSOE). ¿Lo seguirá siendo?

-Ciudadanos lo que ha dado es estabilidad de gobierno. Ahora lo que hay que ver es que el alcalde de Huelva ampara el transfuguismo y esa no es la mejor lección de democracia que puede dar un alcalde socialista, precisamente cuando en la provincia de Jaén ha denunciado al PP por amparar el transfuguismo de tres concejales que al principio también eran de C's. Si eso no es doble vara de medir... Cuando se manipula la decisión del pueblo para mantener aritméticamente una Alcaldía, se ampara el transfuguismo. No se puede actuar de una forma en una capital y de otra en otra. El alcalde ha cometido un gran error y si lo mantiene, nuestra formación política deberá tomar sus decisiones.

-¿Hasta dónde están dispuestos a llegar?

-Llegaremos hasta donde sea necesario... Nosotros podríamos dar y quitar muchas alcaldías, incluso algunas diputaciones si fuéramos irresponsables como el partido socialista en Huelva. Eso es evidente. C's no ampara a cualquier persona por mantener un sillón que le pertenece al partido.

-¿Qué aporta C's que no dé otro partido?

-En primer lugar, estabilidad y credibilidad en las instituciones en el momento en el que cuando no cumplen, van a la calle.

-¿Buscan candidato en Huelva?

-No. Tenemos una concejala y un grupo detrás que es muy interesante. No me preocupa eso, vamos a tener una buena lista, seguro, la que decidan los afiliados y los compañeros de Huelva. Sí le puedo decir que yo me voy a presentar. Me siento con fuerza y con ganas y competiré con quien se presente.

-¿Qué cualidades le pide a un candidato de C's?

-Debe tener mucho sentido común, poner la luz larga cuando toma una decisión. No se puede gestionar para los próximos cuatro años, sino para las próximas generaciones. Un candidato que no vea que es necesario un pacto de educación no es candidato de C's. En resumen, sensato, con miras largas y sin apego al cargo. La política es temporal, no es una profesión. Somos gente corriente que hacemos cosas extraordinarias. No es fácil ser de C's. Hay que respetar la disciplina porque esto no es un club, es un partido.

-¿Ha votado a favor temas en los que opinaba en contra?

-Sí. Si estuviera de acuerdo con todo estaría en una secta.

-¿El votante de C's es gente desencantada del PP?

-Estoy seguro que no viene del PP. Otra cosa es que hay ciudadanos que estaban hartos de la política del PSOE y del PP. Ha llegado una nueva política, C's y Podemos, que marcan la línea más radical, mientras que nosotros somos los más sensatos.

-Es un fuerte defensor de la limitación de mandatos. ¿Se iría después de dos?

-Eso es bueno para la democracia. Es bueno irse y eso se lo reconozco a Aznar. Es positivo cambiar cada ocho años, si no te da tiempo a llevar a cabo tu proyecto es que no iba a salir. Ocho años están muy bien para consolidad un proyecto. Para estar aquí hay que tener vocación. Yo soy feliz haciendo lo que hago y eso es importante. Compadezco a quien está en política sólo por ganar un sueldo. Fuera de la política hay vida. Cuando yo termine mi etapa política me iré a mi trabajo, no a ocupar un carguito en la consejería.