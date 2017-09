La acusación del crimen de Almonte ve desesperado pedir que se anule el ADN

Pero ha sido ahora la propia defensa la que ha puesto el punto final al debate de si la transferencia de ADN al trío de toallas fue directo o indirecto. Los letrados han virado y han anunciado que solicitarán la nulidad de la prueba genética. Lo hacen, según confirmó Rivera, no sólo porque consideran que existe la posibilidad de que no se haya guardado correctamente la cadena de custodia de las muestras en su viaje al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil y al Instituto Nacional de Toxicología, sino porque también cuestionan la acreditación de la toma de muestras que el Instituto Armado realizó a Medina, que sospechan que "no está debidamente documentada".

Sin control de los empleados en el supermercado

Los compañeros de trabajo de Medina coincidieron ayer en señalar la ausencia de controles en el supermercado donde trabajaban. Así se pronunció un amigo y compañero del asesinado y del acusado, y que además fue la última persona, salvo el autor del crimen, que vio con vida a los fallecidos, al estar en la vivienda minutos antes de los hechos. Este testigo declaró que en el supermercado "no había ningún tipo de control ni en los uniformes ni en la entrada y salida al supermercado, no fichábamos". Otra amiga del fallecido y del acusado, indicó que "no había controles de salida y entrada" para los empleados y que "el acceso a los cuchillos de la carnicería y pescadería era fácil". Otro compañero de trabajo incidió en la ausencia de controles en las entradas y salidas y ha apuntado que "no se hacía inventario de ningún tipo de cuchillos u otro material".