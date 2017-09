El alcalde de Arcos deberá pagar de su bolsillo deudas de hace 20 años

Un Juzgado de Jerez ha condenado al alcalde de Arcos de la Frontera, Isidoro Gambín (PSOE), a pagar de su propio bolsillo una multa de 500 euros mensuales por los intereses de demora de una deuda que el Ayuntamiento contrajo hace 20 años con un proveedor. El Consistorio se enfrenta a una reclamación total de más de 100.000 euros por los intereses de demora de esta deuda que, precisamente, la institución saldó el año pasado con este proveedor y cuyo montante principal ascendía a 200.000 euros.

Ahora, el proveedor pide también los intereses de esa deuda y Gambín tendrá que hacerlos efectivos a través de su nómina, a razón de 500 euros mensuales, hasta que el Ayuntamiento salde los 100.000 euros contraídos. El alcalde socialista lleva poco más de dos años en el cargo, en lo que es su primer mandato de gobierno.

El juez le impone una multa de 500 euros mensuales por el impago de intereses

Además, el juez imputa al regidor arcense un delito de desobediencia por no haber hecho efectivo esta cantidad. "Este alcalde no ha tenido ninguna responsabilidad del impago a este proveedor. Es una deuda que viene de épocas anteriores", expresó Gambín, quien no ocultó su desazón por esta sentencia judicial. El regidor ve "injusto" que después de que su gobierno abonara el pasado año el principal de la deuda atendiendo a su política de pagos a proveedores, "ahora tenga yo que pagar una multa de 500 euros mensuales retraídos de mi nómina después de pagar el principal que otros gobiernos no hicieron en su momento".

Gambín habló de su situación personal ante esta multa que afecta, sobre manera, a su economía personal. "Soy una persona normal, con un trabajo, una hipoteca e hijas estudiando y no me sobra el dinero. Es más, quiero recordar que cobro más o menos igual que en mi anterior trabajo [funcionario de Justicia]. Soy el alcalde de Arcos que menos ha cobrado de sueldo".