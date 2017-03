El alcalde de Armilla dice en el juicio que no prevaricó en unas obras

El alcalde de Armilla (Granada), Gerardo Sánchez, defendió que actuó correctamente al ordenar las obras de embellecimiento de una rotonda de esta localidad, por las que se sienta desde ayer en el banquillo acusado de prevaricación y malversación, y atribuyó la causa a motivaciones políticas.

El regidor socialista, para el que la Fiscalía pide una condena de 4 años de cárcel y 16 de inhabilitación, se mostró "convencido" de que siguió todos los pasos "de forma correcta" al encargar los trabajos a la empresa mixta Armigesa y que ninguno de los técnicos mostró oposición.

Sánchez, juzgado junto a un ex jefe de Urbanismo del Consistorio y un representante de la empresa FCC, enmarcó la actuación en el contrato marco general que la administración municipal tenía con Armigesa, que preveía entre su articulado ese tipo de obras.

Aseguró que, dado que sus básicos conocimientos jurídicos y que no sabe ni cómo abrir un expediente, fue asesorado por técnicos y que decidió pedir permiso al titular de los terrenos de la rotonda, el Ministerio de Fomento, para acometer las obras. Insistió en que no recibió informes verbales ni escritos advirtiéndolo de que las obras no podrían hacerse ni financiarse con cargo a los dividendos de la empresa, participada en un 51% de forma privada y en un 49% por el propio Ayuntamiento.