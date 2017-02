El alcalde de Cádiz niega las injurias y achaca su crítica a la mala gestión del PP

El alcalde de Cádiz, José María González, negó ayer que injuriase al anterior equipo de Gobierno por sus declaraciones sobre la distribución de agua "no apta para el consumo" durante varios días de septiembre y octubre de 2014, cuando todavía estaba el PP al frente del Ayuntamiento gaditano. "No hubo ninguna voluntad de difamar ni injuriar a nadie personalmente. Éstas no son cuestiones personales sino políticas", afirmó González tras declarar ante el Juzgado de Instrucción número 3, que investiga al regidor gaditano por una denuncia del PP por injurias.

El conflicto se origina por una frase que pronunció González en una asamblea con los vecinos del barrio de Loreto, cuando dijo que el anterior equipo de gobierno, "había suministrado agua contaminada a sabiendas" a esta zona de la capital gaditana. González negó ante la jueza que "tuviera voluntad de ofender, injuriar o calumniar" a la ex alcaldesa Teófila Martínez y al presidente de Aguas de Cádiz y concejal del PP, Ignacio Romaní. No obstante, sí puntualizó que "de lo que hablamos es de la mala gestión técnica y política que se hizo".

El PP denunció al actual primer edil por injurias y calumnias por sus declaraciones de 2014

A preguntas de los periodistas sí se había ratificado en lo que dijo en aquella asamblea, González dijo que "lo que yo me ratifico es que entre el 29 de septiembre y el 13 de octubre de 2014 se distribuye en el barrio de Loreto agua no apta para el consumo, pese a que los informes de la Universidad de Cádiz aconsejaban poner en manos de la autoridad sanitaria los índices de e. Coli y de otras bacterias que formaban parte del agua que se estaba suministrando". En este sentido, incidió que "esto es lo que dije y sigo diciendo, que hay una responsabilidad técnica y política de este hecho".

González insistió en que "durante más de diez días los vecinos estuvieron bebiendo agua de camiones y supuso un gasto para las arcas municipales de más de un millón de euros que todavía estamos pagando". A su juicio, "en el fondo hay que hablar de eso", por lo que manfestó estar "contento porque me hayan citado, porque volvemos a hablar de un tema del que es necesario hablar y arrojar luz", ya que "se había tapado de forma bastante opaca y dudosa por parte del anterior equipo de gobierno".

"No hay derecho que más de 13.000 personas viviesen una situación más parecida a los años 50 en este país que al siglo XXI, poniéndose en riesgo su salud como demuestran análisis de la Universidad de Cádiz", recalcó González. Por último, el alcalde de Cádiz se mostró confiado en el archivo de la causa y en que "nunca más" la ciudad "viva escenas tan dantescas y esperpénticas como la que se vivieron" durante el corte de suministro de agua en el barrio de Loreto.