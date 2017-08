La alcaldesa de Ronda lleva a la Fiscalía el asunto de la boda irregular

Un cambio en la fecha de un acta matrimonial ha provocado una crisis política en el Ayuntamiento de Ronda. La regidora, Teresa Valdenebro (PSOE), ofició el 17 de junio el enlace de la hija del concejal socialista, José María Jiménez, que finalmente llegará hasta la Fiscalía para investigar el asunto por petición de la propia alcaldesa tras descubrirse que la ceremonia fue el 21 de junio. Lo dijo el viernes, tras varios días de silencio tras descubrirse la irregularidad.

La polémica nace casi dos meses después, cuando el diario Abc desvela que la boda fue cuatro días antes de la fecha oficial, pero el registro se retrasó para permitir a la contrayente el poder disfrutar de un permiso nupcial remunerado en su contrato con el SAS que reflejando la fecha real no le habría correspondido.

La hija de un edil cambió la fecha de su enlace para obtener un permiso en el SAS

En el Consistorio se optó por guardar silencio y no salir al paso de la información, hasta que el miércoles, Jiménez, antes de anunciar su dimisión, salvó a la regidora de cualquier responsabilidad en el asunto. Reconoció que habían cambiado las fechas por un deseo "personal" de la novia y que fue una decisión de la que no informaron a la alcaldesa al considerar que no era relevante. Explicó, sin embargo que lo habían consultado con los técnicos del Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC) del Ayuntamient que, según su relato, garantizaron que el cambio podía hacerse.

Tras reconocerse los hechos, el PP reclamó la dimisión inmediata de la alcaldesa, una petición a la que también se sumó Podemos, al considerar que era la máxima responsable y apuntaron a la posible comisión de varios delitos, como falsedad documental o prevaricación administrativa, además de exigir explicaciones al SAS sobre lo ocurrido. La propia consejera de Salud, Marina Álvarez, reveló la apertura de una "información reservada" para esclarecer todo lo relacionado con este asunto.