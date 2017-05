Tres andaluces para los tres

Cada uno de los tres candidatos en liza cuentan con andaluces en los puestos más destacados de sus equipos. Todos ellos son personas con un perfil similar: afiliados desde muy jóvenes al partido, licenciados, nacidos en la última mitad de los años sesenta y vinculados laboralmente durante un buen tiempo de su vida al PSOE o a la Administración autonómica. Junto a Pedro Sánchez, está desde el principio el sevillano Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (1970), pero con ocasión de estas elecciones primarias fue nombrado responsable de la comunicación del equipo. Su trabajo ha dado sus frutos, Celis es un estratega fino, muy conocedor de las entrañas del partido; personas como él, como Quico Toscano, alcalde de Dos Hermanas, y el ex senador Rafael Román recogieron a un Sánchez casi muerto en lo político, con escasas ganas de volver presentarse, traicionado por sus leales y lo elevaron a una nueva carrera con el apoyo de numerosas plataformas y gracias a una campaña bien dosificada. El aldabonazo lo dieron con la recogida de avales, 6.500 menos que los de Susana Díaz, pero muchos más de los que consiguió Sánchez en 2014. 52.000 firmas.

Las relaciones entre Gómez de Celis y Susana Díaz llevan siendo tensas desde hace muchos años, a pesar de que el primero fue quien la llevó al PSOE. El sevillano estuvo a punto de ser designado candidato a la Alcaldía de Sevilla cuando Monteseirín se iba, pero Susana Díaz se cruzó en su camino con Juan Espadas cogido del brazo. Después, el sevillano apoyó a Alfredo Pérez Rubalcaba en el congreso en que la dirección andaluza respaldó a Carme Chacón e intentó ayudar al ex consejero Luis Planas a conseguir avales para competir con Susana Díaz en las primarias andaluzas. No lo logró. A pesar de ello, durante estos años, Gómez de Celis ha sido director general en el Gobierno de Susana Díaz, es el responsable de Puertos.

Gómez de Celis iba para candidato a la Alcaldía de Sevilla, pero Díaz y Espadas se interpusieron

Gómez de Celis es un pedrista pionero, forma parte del grupo de las diez personas que se reunieron con Pedro Sánchez en el restaurante Orixe en marzo de 2014 para preparar su candidatura. La negativa de Susana Díaz a competir en las primarias de 2014 le dio una buena oportunidad que supo aprovechar con el apoyo de la andaluza, de Ximo Puig y de Tomás Gómez. Celis llegó a distanciarse de Pedro Sánchez a causa de su deriva en los últimas semanas de su secretaría general.

La ex consejera de Gobernación y Justicia Evangelina Naranjo (Sevilla, 1967) está ligada al PSOE de su ciudad, su último cargo público fue el de parlamentaria autonómica, cargo que dejó cuando José Antonio Griñán y Susana Díaz se hicieron cargo del partido después del relevo de Manuel Chaves. Evangelina y Susana Díaz nunca se llevaron bien, hay quien sostiene que no se soportan. La ex consejera está ahora en el equipo de dirección de Patxi López. Al candidato vasco le apoya una serie de dirigentes históricos del PSOE, que entendieron que su salto podía frenar a Pedro Sánchez o a Susana Díaz para encauzar al partido por una senda de reconciliación. En el caso andaluz, es Luis Pizarro quien más ha estado trabajando para conseguir los avales para López, unas 800 rúbricas, importantes, pero no sustanciales, ya que el gran apoyo de este candidato proviene de Madrid y del País Vasco. Naranjo se sumó a un equipo que dirige Rodolfo Ares, ex consejero de Interior del Gobierno vasco, y en su día uno de los hombres de confianza de Alfredo Pérez Rubalcaba. La ex consejera fue una de las pocas personas que acompañó a López en Ferraz el día del debate a tres.

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez (Sevilla, 1965), forma parte del equipo de Susana Díaz en la Junta, está dentro de su núcleo duro, pero también le ha venido asesorando en la campaña, hasta el punto de que fue quien le representó en las negociaciones para organizar el debate entre los candidatos. Aunque Susana Díaz cuenta con madrileños, aragoneses y castellanos en su equipo, hay una importante presencia andaluza.

Juan Cornejo (Medina, 1955) es el secretario de Organización del PSOE en Andalucía, es su mano derecha en el partido. Cornejo, que ha sido director general de Gestión Natural y de Política Anterior, es ahora senador y parlamentario autonómico, y ha representado a la presidenta en todas las reuniones preparatorias de Ferraz. Otro de sus hombres, su secretario general de Presidencia, Máximo Díaz Cano, natural de La Solana (Ciudad Real), es la tercera persona en el equipo. Díaz Cano fue el jefe de la campaña de Carme Chacón para el congreso federal de Sevilla, y ha servido de enlace de Díaz con muchas federaciones a lo largo del país.