El año Santander

2017 es un año que quedará grabado a fuego en la memoria de la familia Santander Grosso. Tres de las cuatro agrupaciones en las que participan el padre, Manolo, y sus hijos Manolín y Palmira lograron el pase a la gran final de este viernes. Sólo el coro 'Mi gaditana', del que forma parte Palmi en la cuerda de bajos, no estará en la reunión familiar del próximo viernes. Una cita en la que sí participarán la chirigota 'Los de Cádiz Norte', que escribe y dirige Manolo Santander Cahué, la comparsa 'Comparsa Los peregrinos', con Manolín Santander Grosso a la guitarra, y la chirigota de San José de la Rinconada 'No te vayas todavía', que cuenta con la autoría musical del joven gaditano. Un éxito casi redondo.

“El pase fue de categoría, no me puedo quejar para nada”, explica Manolín, que reconoce que ayer “estaba muy nervioso. No por la comparsa, que aunque suene pedante esperábamos entrar, sabíamos que teníamos muchas posibilidades y estábamos tranquilos. Pero en el grupo hay dos hijos de 'Los de Cádiz Norte' y con la chirigota tenemos un vínculo muy grande y muy buena relación. Cuando dieron el pase nos fuimos los de la comparsa a celebrarlo con la chirigota”, señala. Entre risas confirma que “puede ser que anoche me alegrara más por mi padre que por mí”.

Además del hecho de tener a su comparsa, a su chirigota y a la de su padre en la final, el gaditano celebra que el Concurso “esté muy apretado en todos lados, las cuatro comparsas son muy buenas y cada una a su estilo, no se sabe por dónde puede ir la cosa”. Algo parecido ocurre en chirigotas, pues la del Bizcocho, de la que firma la música, tiene un estilo “muy 'yuyesco'”, además están Selu, Vera y también una chirigota clásica. Está todo muy repartido”. Sobre la gran revelación de este COAC, 'No te vayas todavía', afirma que “ellos están muy contentos, hay seis componentes que no habían salido nunca y ahora se ven en una final”. Tanto en chirigota como en comparsa, Manolín cree que “podemos ganar cualquiera. El de hoy, después de seis meses, es el ensayo más bonito del año”.

Aunque en esta final no les acompañará el coro en el que participa su hermana Palmi, destaca que “el simple hecho de que haya estado en las quinielas ya es dar un paso adelante”. Si este grupo continúa con su evolución, más pronto que tarde la reunión de los Santander Grosso en una final puede ser completa.