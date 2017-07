Ocho años y medio de cárcel al ex alcalde de Casares por corrupciónRatificada la pena de cinco años de prisión para Rafael Gómez

La Audiencia de Málaga ha impuesto ocho años y medio de cárcel al ex alcalde de Casares, Juan Sánchez, por delitos de corrupción urbanística porque, al menos durante seis años, estuvo a sueldo de la organización que promovió el complejo Majestic en este municipio de la Costa del Sol. La sentencia que le condena por malversación, fraude, prevaricación, cohecho y blanqueo precisa que recibió al menos 286.200 euros entre 2000 y 2006 para poner a disposición de los intereses de este entramado societario la política urbanística del municipio.

El tribunal subraya como un indicio inequívoco la declaración del inspector de Hacienda que descubrió cómo las cuentas de Juan Sánchez habían dejado de registrar en 2002 extracciones de dinero. Las retiradas periódicas de efectivo desaparecieron y la familia debía de tener "otra vía" de financiación que no pasaba por el banco, lo que no fue óbice para que en esos años se hiciera con dos vehículos, uno de ellos de la marca Mercedes, y dos locales comerciales que pretendió justificar con premios de la ONCE que también resultaron fruto de una operación fraudulenta.

La sección tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha desestimado los recursos presentados por el Ministerio Fiscal y la Agencia Tributaria y mantiene la condena de cinco años de cárcel para el empresario Rafael Gómez por haber dejado de pagar casi 29 millones de euros a Hacienda.

En el fallo, el tribunal señala que "no cabe recurso ordinario alguno", si bien la Ley Procesal permite un recurso de casación al Tribunal Supremo, vía que está siendo considerada por la defensa del empresario. Sin embargo, el magistrado considera en su fallo que la pena impuesta es "benigna", una de las mínimas que podía recibir teniendo en cuenta su "plan diseñado" para eludir el pago de hasta 29 millones de sus sociedades en distintos impuestos.