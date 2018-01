La juez archiva la investigación por la ayuda de los Juegos Mediterráneos

La juez María Núñez Bolaños, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, ha archivado la pieza en la que se investigaba una ayuda de 180.304 euros concedida por la Junta de Andalucía a la Asociación de los Juegos Mediterráneos Almería 2005 para la elaboración de cursos de formación on line del voluntariado, después de excluir a los ex altos cargos de la Administración que figuraban como investigados.

La magistrada ha dictado sendos autos en los que acuerda excluir de la investigación, en aplicación del criterio de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla de que haya un solo juicio para los ex altos cargos imputados en el denominado "procedimiento específico" de los ERE, a los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, al ex director de Trabajo Javier Guerrero, y al ex viceconsejero de Innovación Gonzalo Suárez Martín.

Sobre este último, al que no afectaba la posible vulneración del principio non bis in idem -puesto que la Audiencia lo exculpó del juicio del "procedimiento específico" de los ERE-, la juez Bolaños ha dictado otro auto en el que concluye que de las diligencias practicadas en la instrucción de esta pieza "no se constata participación alguna" del ex viceconsejero "que pueda tener relevancia jurídica" en relación con la ayuda concedida a Juegos del Mediterráneo 2005. Por el contrario, prosigue, "la documentación obrante en la causa así como las diligencias practicadas a lo largo de la instrucción señalan que no tuvo ninguna participación ni en la concesión ni en el pago de la ayuda que se investiga".

Dice la instructora que el ex viceconsejero fue investigado sobre la existencia de un posible acuerdo con el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá para que sus respectivas consejerías sufragasen el 50% de esta ayuda, pero ese acuerdo "no consta documentado, no apreciándose tampoco ningún otro indicio que avale la existencia de dicho acuerdo".

En otro auto, la juez acuerda el archivo al considerar prescrito el delito contra otras cuatro personas: el secretario general del comité técnico de los juegos, el subdirector de voluntarios, la subdirectora de gestión económica y el consejero delegado.

Y en un tercer auto, Bolaños decreta el "sobreseimiento provisional y archivo" de la investigación de esta ayuda tras excluir a los otros ex altos cargos imputados.

Para excluir a los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, y al ex director de Trabajo Javier Guerrero, la instructora recuerda los diferentes autos dictados por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla que aplican el non bis in idem a estos ex altos cargos que ya están siendo enjuiciados por el "procedimiento específico" de los ERE.

Viera alegó, en todo caso, la prescripción del delito de malversación y la Fiscalía Anticorrupción se opuso a la misma con el argumento de que el ex consejero tuvo participación directa en "todas las ayudas tramitadas con cargo a la partida presupuestaria 31L durante su mandato, las cuales superan, con creces, la cantidad de 450.000 euros", límite que el Ministerio Público fijó a los efectos de la tipificación del delito.

Bolaños razona en el auto que la alegación de la Fiscalía "pone de relieve la veracidad de la primera de las causas invocadas por Viera: que ha sido traído a esta causa por el mero hecho de ser consejero de Empleo entre el 29 de abril de 2000 y el 25 de abril de 2004, y la firma del convenio en septiembre de 2003". Así, dice la juez que "no existe otro hecho o indicio delictivo que implique la imputación de Viera por el pago de esta ayuda que no sea su participación en la misma en el ejercicio de su cargo como consejero de Empleo".

La juez recuerda las resoluciones de la Audiencia que ponen de manifiesto el "afán globalizador del procedimiento específico" que ha determinado que él mismo contenga "todas las presuntas conductas delictivas" por las que se ha terminado acusando a los ex altos cargos, por cuanto no sólo se enjuicia toda ayuda sociolaboral sino también las ayudas directas y "todos los pagos que en virtud del sistema ideado se realizaron".

Los hechos que se investigan en relación con las ayudas a la asociación juegos del Mediterráneo constituyen, "sin duda, pagos y ayudas concedidos y realizados en el marco del sistema ideado y mantenido, lo que justifica que el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación en el procedimiento específico acuse no sólo de prevaricación, sino también de malversación, acusación de la que deriva la responsabilidad civil y en la que se engloban todos los pagos que en virtud del sistema ideado se realizaron, como indica la Audiencia Provincial" en las distintas resoluciones que cita la magistrada.