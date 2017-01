La ausencia de un abogado obliga a suspender un juicio a Muñoz y Roca

La incomparecencia del abogado del ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, Eduardo Zuleta, obligó ayer a suspender el juicio que se iba a celebrar contra el ex regidor y el ex asesor urbanístico del Ayuntamiento marbellí, Juan Antonio Roca, por malversación de caudales y prevaricación. Tras una deliberación de media hora, el presidente del tribunal decidió suspender el juicio para preservar todas las garantías fundamentales y no causar indefensión a Muñoz ni al resto de las partes personadas en el procedimiento.

Antes de suspender el juicio, el magistrado advirtió que en caso de que no se justifique en un plazo no superior a los cinco días los motivos por los que no ha acudido el letrado, se tramitará un expediente disciplinario de sanción. Fuentes judiciales indicaron que, al parecer, el letrado está enfermo, pero no ha presentado, hasta el momento, un certificado médico. La vista oral quedó fijada para el 29, 30, 31 de mayo y 1 de junio.

Pese a que Roca está en prisión, hoy ha acudido a la Ciudad de la Justicia sin escolta policial tras una autorización de Instituciones Penitencias que le ha permitido no ser conducido por las fuerzas de Seguridad del Estado, la primera vez desde su ingreso en prisión.

El pasado mayo el tribunal que juzgó el caso Malaya acordó la acumulación de condenas firmes y la refundición de las penas impuestas hasta el momento y fijó la pena máxima que deberá cumplir Roca en 20 años, que es el máximo legal establecido.

En este juicio, Muñoz y Roca se enfrentan a una petición fiscal de siete años y medio de prisión.