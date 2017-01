La aversión del PP a la subasta de fármacos no disminuye a pesar del TC

El aval, por segunda vez en pocas semanas, del Tribunal Constitucional (TC) a la subasta de medicamentos del Servicio Andaluz de Salud, no reduce la aversión ni el rechazo del PP andaluz por esta fórmula. La portavoz de Sanidad de su grupo parlamentario, Catalina García, se mostró ayer partidaria de que la Cámara autonómica aborde dicha subasta mediante la mesa de trabajo creada a tal efecto, ya que, según este sistema "no está funcionando" al provocar un "abastecimiento inadecuado" en las farmacias. El TC desestimó que se produjera un conflicto de competencias con la subasta, tumbando así los dos recursos interpuestos por el Gobierno central contra la medida.

García insistió en que el sistema provoca que los andaluces, tengan "menos probabilidades" de acceder al mismo número de medicamentos que a nivel nacional. La subasta, según la parlamentaria del PP, hace que "cada dos por tres le cambien el medicamento al paciente", al que se le dispensan fármacos que "no conoce", por lo que al final "lo toma doble, triple o no se lo toma". "Ése es el problema real de la subasta de medicamentos y eso no lo soluciona la sentencia del Constitucional", criticó García.

La Junta, el PSOE e IU celebraron el espaldarazo del TC a la subasta. "Es un varapalo para el Gobierno central", destacó el Ejecuivo autonómico.