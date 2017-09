La bandera republicana colocada por Kichi en 2016 fue ilegal

"No fue conforme a derecho". Esa es la principal conclusión que se extrae de la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Cádiz tras un recurso de la Subdelegación del Gobierno después de que el Ayuntamiento de Cádiz izara la bandera republicana en la fachada del Consistorio gaditano el 14 de abril de 2016.

Queda pendiente conocer la resolución sobre otro recurso, en esta ocasión cuando la bandera se izó en 2017 en la plaza de la Constitución, en los jardines que están delante de las Puertas de Tierra. En ambas ocasiones, tal y como argumentó el Ayuntamiento, se izaron con motivo de la celebración de unas jornadas por la Memoria Histórica que organizaba el propio Consistorio

La tricolor ondeó en el Ayuntamiento de Cádiz por decisión del gobierno local

En la sentencia el juzgado dice que es necesario discernir "entre el deber de recordar y no olvidar las injusticias de un momento histórico concreto a los efectos de garantizar que tales hechos no se vuelvan a repetir" y para ello realizar todo tipo de actos de reconocimiento social y, por otro lado, "erigir una bandera -que no es constitucional- en la sede de la corporación local en la que se debe ondear únicamente la bandera española y la que resulte legal o estatutariamente permitida en dicho municipio o comunidad".

El juzgado ha dado la razón a la Subdelegación del Gobierno y decir que la actuación del equipo de Gobierno no fue conforme a derecho pero no condena al Ayuntamiento de Cádiz al pago de las costas. El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, considera que la sentencia es "una buena noticia para todos" y añadió que desde el Estado se va a actuar siempre con firmeza en la defensa del ordenamiento constitucional y de la ley de banderas", que regula el uso de las banderas y enseñas, "a fin de que no se vulnere el principio de neutralidad y objetividad que debe regir la actividad de todas las administraciones públicas".