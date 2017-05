La batalla del puño y la rosa se traslada al Mediterráneo

En Cataluña, Pedro Sánchez goleó a Susana Díaz en el partido de los avales. La presidenta de la Junta se quedó con unas exiguas mil firmas y sabe de la importancia de los votantes del PSC y por eso ayer hizo un tour con varios actos en la provincia de Barcelona que acabó en la Feria de Abril de la Ciudad Condal.

"Me voy a dejar la piel para que muchos compañeros del PSC conozcan el proyecto, se impliquen, ayuden y colaboren", dijo Díaz en Sant Boi de Llobregat. Se refería al proyecto federal que ella abandera como solución al problema catalán y que está basado en la Declaración de Granada aprobada por el PSOE en 2013.

La presidenta de la Junta insistió en su llamamiento a los afiliados del PSC. No hace tanto que se puso en duda la continuidad de la relación entre el PSOE y su partido hermano en Cataluña. Ni de la reunión en Sevilla con el primer secretario de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, que de momento juega a la ambigüedad con los candidatos a primarias.

A Pedro Sánchez no le hizo falta el apoyo explícito del jefe del PSC para arrasar en avales en Cataluña. Tampoco necesitó al valenciano Ximo Puig -defensor a ultranza de la líder andaluza- para ganar en la Comunidad Valenciana. Allí se trasladó ayer, concretamente a Elche, donde pidió el voto a los afiliados para poner en marcha "el nacimiento de un nuevo PSOE".

Este nuevo partido que Sánchez quiere regir sería uno donde "los militantes se sientan igual de importantes que los dirigentes. Además, el ex secretario general se ve más cerca de recuperar su despacho de Ferraz. "Esto tiene muy buena pinta, pero no se gana hasta el minuto 90", añadió Sánchez para después pedir "humildad" y añadir: "qué poco nos conocen. Vamos a votar y a ganar".

El tercero en discordia también optó por el Levante en este sábado previo al comienzo de la campaña. Patxi López, con sus 10.000 avales, seguirá en la pugna y no se rinde en su afán por "reconstruir el PSOE". Y no cree que sus dos contrincantes estén en lo mismo. "Unir al PSOE no es construir bloques dentro del partido para enfrentar ni unir a la mitad para ir en contra de la otra mitad", dijo el ex lehendakari en un claro mensaje hacia su ex jefe de filas. No le ha gustado a López que Sánchez haya intentado fagocitar a su candidatura. "Ir a matarnos entre socialistas no nos lo perdonaría nadie", apostilló el político vasco. De momento, nadie le hace mucho caso.