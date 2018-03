La búsqueda de Gabriel se centra junto a una depuradora donde apareció la camiseta

La búsqueda de Gabriel Cruz, el niño de 8 años desaparecido el pasado martes en Las Hortichuelas, en Níjar (Almería), se centra ahora en la zona próxima a la depuradora en la que apareció una camiseta interior de color blanco que está siendo analizada para determinar si es del menor.

Así lo han confirmado fuentes del Instituto Armado y del 112 de Andalucía, y este último organismo ha precisado que se trabaja desde las 8:00 horas en una zona de rastreo central con un radio de 800 metros alrededor de la casa de la abuela de Gabriel, ampliándose hasta la depuradora del Barranco de Las Águilas, en la barriada de Las Negras, en Níjar.

Equipos del Servicio Cinológico de la Guardia Civil y los agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), así como de la Unidad de la Policía Científica, se trasladaron al lugar después de que Ángel Cruz, padre del niño, encontrase ayer la camiseta.

La Guardia Civil mantiene cerrado el paso a toda persona ajena a la investigación al camino por el que se accede la depuradora, por el que durante las últimas horas han circulado vehículos del Instituto Armado, de los Bomberos y otros cuerpos de rescate, así como la propia Patricia Ramírez, madre de Gabriel, que ha visitado la depuradora a primera hora.

Rocío Muñoz, portavoz de la familia, ha confirmado que fue Ángel Cruz el que vio la camiseta pero afirma que no está reconocida como una de las del niño, aunque admite que "a lo mejor de los propios nervios y la desesperación -el progenitor- dijo que era de Gabriel".

"Es cierto que se ha encontrado una camiseta pero no podemos decir nada más porque no lo sabemos. La Policía Judicial ha estado trabajando toda la noche en eso, son ellos los que tienen que decir si es o no suya, aunque es cierto que hay más líneas de investigación", ha añadido, apuntando que no tienen "más constancia" del posible hallazgo de otras prendas.

Asimismo, ha recordado que la depuradora está próxima a la cala de San Pedro, una de las "maravillas del Cabo de Gata" en un "camino muy transitado", si bien reconoce que "es bueno que aparezca algo" a pesar de que hasta que no se haga una prueba de ADN no se sabrá si es cierto.

La delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Gracia Fernández, ha señalado por su parte que el dispositivo de búsqueda continúa "igual que el resto de días" con un total de 22 grupos en el que se mezclan voluntarios y profesionales que trabajan en un radio más amplio aunque "centralizado de forma más específica en la zona de la depuradora pero abierto a todo el radio".

Además de unos 500 voluntarios, participan miembros del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, del GEAS, grupo de especialistas con drones, miembros de distintos cuerpos de Bomberos y Protección Civil, la Escuadra de Caballería, en incluso los canes que formaron parte de la búsqueda de Diana Quer, entre otros.

La solidaridad por este caso ha llegado a todos los sectores, ya que por ejemplo, los organizadores de una corrida de toros que se ha suspendido en Almería por el mal tiempo han donado casi un millar de bolsas de bocadillos a los voluntarios que trabajan en la búsqueda. EFE 1011266