La búsqueda del niño de Níjar se amplía y se centra en pozos y cuevas

La madre del menor ve en el ADN de la prenda "un rayo de luz"

Patricia Ramírez, madre de Gabriel, dijo que la noticia de que la camiseta encontrada contiene ADN de su hijo es "un rayo de luz de estar en el camino". Junto a su ex pareja y padre del menor, Ángel Cruz, Patricia Ramírez informó en la localidad de Las Negras de que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, les confirmó personalmente por teléfono esta noticia, que les ha hecho sentirse mejor porque "como padres sentimos que él está bien y está vivo". "Cuando nos ha llamado ha sido para mi un rayo de luz de estar en el camino. Sabemos que va a aparecer, no me canso de decirlo... porque lo van a dejar en un parque... Es que tiene que ser así, es que va a venir con nosotros, es que esta es la fuerza que llevamos", añadió la madre. "Yo sabía que llevaba un pantalón a rayas. El otro día dudaba de si era rojo, si era negro. Os necesitamos, Gabriel os necesita y no vamos a parar de buscar", manifestó la mujer, que, agotada, lanzó un nuevo mensaje a su hijo: "Mi amor, estamos aquí y vamos a encontrarte".